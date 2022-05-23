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О чем договорились Алиев и Пашинян в Брюсселе

О чем договорились Алиев и Пашинян в Брюсселе

Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.Он отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию, передает РИА Новости."Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", – сказал Мишель журналистам.Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха.Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом.

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в мире, политика, новости, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения