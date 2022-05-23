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О чем договорились Алиев и Пашинян в Брюсселе
О чем договорились Алиев и Пашинян в Брюсселе
Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T08:02+0400
2022-05-23T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.Он отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию, передает РИА Новости."Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", – сказал Мишель журналистам.Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха.Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом.
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в мире, политика, новости, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения
О чем договорились Алиев и Пашинян в Брюсселе
08:02 23.05.2022 (обновлено: 08:06 23.05.2022)
Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Оно (заседание) ответит на все вопросы, связанные с делимитацией границ и обеспечением стабильного состояния в самом лучшем его виде", – говорится в заявлении Мишеля.
Он отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию, передает РИА Новости
.
"Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", – сказал Мишель журналистам.
Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха.
Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом.