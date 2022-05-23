https://sputnik-georgia.ru/20220523/politsiya-gruzii-polnostyu-peresyadet-na-gibridnye-avtomobili-266834087.html

Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили

Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили

Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами, где экологически безопасный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на... 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T16:18+0400

2022-05-23T16:18+0400

2022-05-23T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Для улучшения полицейской инфраструктуры министерства внутренних дел Грузии подразделениям в черноморском регионе Аджария передали 32 новых гибридных автомобиля, сообщается на сайте ведомства.Цель совершенствования полицейской инфраструктуры МВД - повышение эффективности работы полиции и создание лучших, более комфортных условий работы для сотрудников полиции. Основное преимущество гибридного автомобиля заключается в меньшем расходе топлива.В ведомстве отметили, что Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами в Грузии, где экологически безопасный и современный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе.По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, новый полицейский транспорт экономичен, снижает административные расходы, в частности расходы на топливо и обслуживание, в то же время новые автомобили имеют минимальные выбросы и являются экологически чистым транспортом.Министр лично ознакомился с техническими данными и возможностями автомобилей в реальных практических условиях, прокатившись на них по улицам Батуми.Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. После Аджарии новые автомобили с гибридным двигателем планируется передать руставским полицейским.В МВД подчеркивают, что в действующем проекте обновления автопарка ни одна из новых машин не предназначена для руководителей структурного подразделения.

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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, батуми, аджария, кобулети, полиция, патрульная полиция, мвд грузии