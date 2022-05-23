Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПодразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами, где экологически безопасный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Для улучшения полицейской инфраструктуры министерства внутренних дел Грузии подразделениям в черноморском регионе Аджария передали 32 новых гибридных автомобиля, сообщается на сайте ведомства.
Цель совершенствования полицейской инфраструктуры МВД - повышение эффективности работы полиции и создание лучших, более комфортных условий работы для сотрудников полиции. Основное преимущество гибридного автомобиля заключается в меньшем расходе топлива.
"Из общего числа автомобилей 25 предназначены для патрульной полиции. В результате обновления автопарка в Батуми и Кобулети будут ездить только гибридные машины патрульной полиции. Также семь гибридных авто передали подразделениям криминальной полиции", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами в Грузии, где экологически безопасный и современный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе.
По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, новый полицейский транспорт экономичен, снижает административные расходы, в частности расходы на топливо и обслуживание, в то же время новые автомобили имеют минимальные выбросы и являются экологически чистым транспортом.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГлава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на церемонии передачи гибридных автомобилей
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на церемонии передачи гибридных автомобилей
Министр лично ознакомился с техническими данными и возможностями автомобилей в реальных практических условиях, прокатившись на них по улицам Батуми.
Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. После Аджарии новые автомобили с гибридным двигателем планируется передать руставским полицейским.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПодразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
Подразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
В МВД подчеркивают, что в действующем проекте обновления автопарка ни одна из новых машин не предназначена для руководителей структурного подразделения.