Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220523/politsiya-gruzii-polnostyu-peresyadet-na-gibridnye-avtomobili-266834087.html
Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили
Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили
Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами, где экологически безопасный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на... 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T16:18+0400
2022-05-23T16:18+0400
грузия
новости
общество
вахтанг гомелаури
батуми
аджария
кобулети
полиция
патрульная полиция
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266833863_0:17:2049:1169_1920x0_80_0_0_02c2bfc3ed0020c7b0ce3b8793c7bd8e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Для улучшения полицейской инфраструктуры министерства внутренних дел Грузии подразделениям в черноморском регионе Аджария передали 32 новых гибридных автомобиля, сообщается на сайте ведомства.Цель совершенствования полицейской инфраструктуры МВД - повышение эффективности работы полиции и создание лучших, более комфортных условий работы для сотрудников полиции. Основное преимущество гибридного автомобиля заключается в меньшем расходе топлива.В ведомстве отметили, что Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами в Грузии, где экологически безопасный и современный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе.По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, новый полицейский транспорт экономичен, снижает административные расходы, в частности расходы на топливо и обслуживание, в то же время новые автомобили имеют минимальные выбросы и являются экологически чистым транспортом.Министр лично ознакомился с техническими данными и возможностями автомобилей в реальных практических условиях, прокатившись на них по улицам Батуми.Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. После Аджарии новые автомобили с гибридным двигателем планируется передать руставским полицейским.В МВД подчеркивают, что в действующем проекте обновления автопарка ни одна из новых машин не предназначена для руководителей структурного подразделения.
батуми
аджария
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266833863_66:0:1625:1169_1920x0_80_0_0_4eaf299133c8ac4d05ca858b6b9e089d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, батуми, аджария, кобулети, полиция, патрульная полиция, мвд грузии

Полиция Грузии полностью пересядет на гибридные автомобили

16:18 23.05.2022
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПодразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
Подразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами, где экологически безопасный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Для улучшения полицейской инфраструктуры министерства внутренних дел Грузии подразделениям в черноморском регионе Аджария передали 32 новых гибридных автомобиля, сообщается на сайте ведомства.
Цель совершенствования полицейской инфраструктуры МВД - повышение эффективности работы полиции и создание лучших, более комфортных условий работы для сотрудников полиции. Основное преимущество гибридного автомобиля заключается в меньшем расходе топлива.

"Из общего числа автомобилей 25 предназначены для патрульной полиции. В результате обновления автопарка в Батуми и Кобулети будут ездить только гибридные машины патрульной полиции. Также семь гибридных авто передали подразделениям криминальной полиции", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Батуми и Кобулети станут первыми населенными пунктами в Грузии, где экологически безопасный и современный полицейский транспорт полностью заменит автомобили, работающие только на топливе.
По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, новый полицейский транспорт экономичен, снижает административные расходы, в частности расходы на топливо и обслуживание, в то же время новые автомобили имеют минимальные выбросы и являются экологически чистым транспортом.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГлава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на церемонии передачи гибридных автомобилей
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на церемонии передачи гибридных автомобилей - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на церемонии передачи гибридных автомобилей
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Министр лично ознакомился с техническими данными и возможностями автомобилей в реальных практических условиях, прокатившись на них по улицам Батуми.
Ведомство регулярно обновляет автопарк. В прошлом году парк подразделений полиции был обновлен до 700 автомобилями. После Аджарии новые автомобили с гибридным двигателем планируется передать руставским полицейским.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПодразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
Подразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
Подразделениям полиции в Аджарии передали 32 новых гибридных автомобиля
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В МВД подчеркивают, что в действующем проекте обновления автопарка ни одна из новых машин не предназначена для руководителей структурного подразделения.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0