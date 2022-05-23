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Позиция Польши по газу близка к сумасшествию - Песков
Позиция Польши по газу близка к сумасшествию - Песков
Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, отметил Песков 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T18:08+0400
2022-05-23T18:08+0400
2022-05-23T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Пресс-спикер президента РФ Дмитрий Песков считает бессмысленным делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", так как польские власти занимают в отношении Москвы "оголтелую позицию на грани сумасшествия".Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".Польские власти досрочно разрывают соглашение на поставку российского газа>>По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, дмитрий песков, польша, варшава
Позиция Польши по газу близка к сумасшествию - Песков
Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, отметил Песков
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Пресс-спикер президента РФ Дмитрий Песков считает бессмысленным делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", так как польские власти занимают в отношении Москвы "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
Польша решила досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа, подписанное в 1993-м. Оно действовало до конца этого года.
"Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — цитирует Пескова РИА Новости
.
Песков отметил, что говорить о договорных отношениях едва ли возможно, поскольку Варшава "давно отказалась платить за газ", но все равно получает его, "покупая дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".
По его словам, "все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".