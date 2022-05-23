https://sputnik-georgia.ru/20220523/premera-gruzii-zhdut-v-parlamente-v-etu-subbotu-266829975.html

Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу

Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу

Депутаты смогут расспросить главу правительства о скандальных аудиозаписях 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T14:31+0400

2022-05-23T14:31+0400

2022-05-23T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответит на вопросы депутатов парламента в рамках интерпелляции в пятницу, 27 мая, заявил председатель партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге в понедельник.Оппозиционная партия "Лело для Грузии" в конце апреля заявила о намерении пригласить Гарибашвили в парламент для получения ответов на вопросы по поводу обнародованных аудиозаписей, предположительно, разговора основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым.Ранее Кобахидзе заявил, что в формате интерпелляции перед депутатами 27 мая также выступят министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и глава МИД Илья Дарчиашвили.Право обратиться к членам правительства в порядке интерпелляции имеет фракция или группа из как минимум семи депутатов.Что за записи?Оппозиционные телеканалы обнародовали аудиозаписи, утверждая, что это является доказательством оказания властями Грузии помощи России в обходе международных санкций. На записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса.А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили.Позже и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и бизнесмен Давид Хидашели, которого упоминали в записи, подтвердили, что Узденов приезжал в Грузию и встречался с представителями бизнес-сектора, однако по итогам встречи результатов достигнуто не было. При этом было сказано, что лично премьер с Узденовым не встречался.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, леван давиташвили, грузинская мечта