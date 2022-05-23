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Смягчено требование по продаже валютной выручки в России
Смягчено требование по продаже валютной выручки в России
Решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности, заявили в Минфине 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T23:13+0400
2022-05-23T23:13+0400
2022-05-23T23:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке, говорится в материалах на сайте Минфина России."Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", - поясняет министерство, сообщило РИА Новости.Минфин РФ ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.Центральный банк России в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с 3 дней.Курс доллара расчетами "завтра" на 20.00 тбс (к закрытию) понедельника упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля. В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.
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россия, новости, экономика, министерство финансов россии
Смягчено требование по продаже валютной выручки в России
23:13 23.05.2022 (обновлено: 23:30 23.05.2022)
Решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности, заявили в Минфине
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Правительственная комиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренный Указом №79, с 80% до 50%",- говорится в сообщении.
"Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", - поясняет министерство, сообщило РИА Новости
.
Минфин РФ ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Центральный банк России в апреле уже смягчил меры валютного контроля для экспортеров: тогда регулятор в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке увеличил сроки обязательной продажи валютной выручки до 60 дней с 3 дней.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.00 тбс (к закрытию) понедельника упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля. В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.
Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.