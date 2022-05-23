https://sputnik-georgia.ru/20220523/sotni-gruzovikov-zastryali-na-granitse-rossii-s-gruziey-266834343.html

Сотни грузовиков застряли на границе России с Грузией

Сотни грузовиков застряли на границе России с Грузией

У границы развернуты и действуют три мобильных пункта обогрева и питания 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T16:48+0400

2022-05-23T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Несколько сотен большегрузов все еще ожидают выезда из России через КПП "Верхний Ларс" (Военно-Грузинская дорога), сообщил вице-премьер Северной Осетии Рибек Томаев на аппаратном совещании с главой республики Сергеем Меняйло.Очередь из большегрузов на территории Северной Осетии образовалась из-за увеличения транспортного потока на Военно-Грузинской дороге. На прошлой неделе выезда ждали более 1500 тысяч грузовиков, при этом пропускная способность таможни в Северной Осетии не превышает 900 большегрузов в сутки. Таможня Грузии работает в особом режиме.По словам главы республики Сергея Меняйло, впереди осенне-зимний период и проблемы со скоплением транспорта на таможенных пунктах возникнут снова. Для облегчения ситуации необходимо начать внедрять электронные очереди до того, как будут завершены работы по строительству объездной дороги вокруг Владикавказа."Совместно с комитетом по информатизации нам нужно начать организовывать электронную очередь. На всех пропускных пунктах. Там, где касается пунктов пропуска и таможенного оформления. С федеральной таможенной службой все вопросы решены", - заявил Меняйло.По словам главы РСО, после введения в эксплуатацию объездной дороги там откроют специальные накопительные площадки для транспорта, за которые водителям не придется платить.Там же будет действовать система электронной очереди.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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