https://sputnik-georgia.ru/20220523/sotni-gruzovikov-zastryali-na-granitse-rossii-s-gruziey-266834343.html
Сотни грузовиков застряли на границе России с Грузией
Сотни грузовиков застряли на границе России с Грузией
У границы развернуты и действуют три мобильных пункта обогрева и питания 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T16:48+0400
2022-05-23T16:48+0400
2022-05-23T16:52+0400
грузия
россия
новости
северная осетия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0d/265180812_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f7d46d59f108a99150743a270d2a1352.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Несколько сотен большегрузов все еще ожидают выезда из России через КПП "Верхний Ларс" (Военно-Грузинская дорога), сообщил вице-премьер Северной Осетии Рибек Томаев на аппаратном совещании с главой республики Сергеем Меняйло.Очередь из большегрузов на территории Северной Осетии образовалась из-за увеличения транспортного потока на Военно-Грузинской дороге. На прошлой неделе выезда ждали более 1500 тысяч грузовиков, при этом пропускная способность таможни в Северной Осетии не превышает 900 большегрузов в сутки. Таможня Грузии работает в особом режиме.По словам главы республики Сергея Меняйло, впереди осенне-зимний период и проблемы со скоплением транспорта на таможенных пунктах возникнут снова. Для облегчения ситуации необходимо начать внедрять электронные очереди до того, как будут завершены работы по строительству объездной дороги вокруг Владикавказа."Совместно с комитетом по информатизации нам нужно начать организовывать электронную очередь. На всех пропускных пунктах. Там, где касается пунктов пропуска и таможенного оформления. С федеральной таможенной службой все вопросы решены", - заявил Меняйло.По словам главы РСО, после введения в эксплуатацию объездной дороги там откроют специальные накопительные площадки для транспорта, за которые водителям не придется платить.Там же будет действовать система электронной очереди.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
северная осетия
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0d/265180812_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2c683ae0b8f53c6fa0c00bd681cfbc6a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, новости, северная осетия, армения
Сотни грузовиков застряли на границе России с Грузией
16:48 23.05.2022 (обновлено: 16:52 23.05.2022)
У границы развернуты и действуют три мобильных пункта обогрева и питания
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Несколько сотен большегрузов все еще ожидают выезда из России через КПП "Верхний Ларс" (Военно-Грузинская дорога), сообщил вице-премьер Северной Осетии Рибек Томаев на аппаратном совещании с главой республики Сергеем Меняйло.
Очередь из большегрузов на территории Северной Осетии образовалась из-за увеличения транспортного потока на Военно-Грузинской дороге. На прошлой неделе выезда ждали более 1500 тысяч грузовиков, при этом пропускная способность таможни в Северной Осетии не превышает 900 большегрузов в сутки. Таможня Грузии работает в особом режиме.
"На Военно-Грузинской дороге количество транспорта, ожидающего очереди на проезд, составляет 886 единиц. Развернуты и действуют три мобильных пункта обогрева и питания. Водителям оказывается необходимая помощь", - сказал Томаев.
По словам главы республики Сергея Меняйло, впереди осенне-зимний период и проблемы со скоплением транспорта на таможенных пунктах возникнут снова. Для облегчения ситуации необходимо начать внедрять электронные очереди до того, как будут завершены работы по строительству объездной дороги вокруг Владикавказа.
"Совместно с комитетом по информатизации нам нужно начать организовывать электронную очередь. На всех пропускных пунктах. Там, где касается пунктов пропуска и таможенного оформления. С федеральной таможенной службой все вопросы решены", - заявил Меняйло.
По словам главы РСО, после введения в эксплуатацию объездной дороги там откроют специальные накопительные площадки для транспорта, за которые водителям не придется платить.Там же будет действовать система электронной очереди.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.