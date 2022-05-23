https://sputnik-georgia.ru/20220523/tsentr-tbilisi-vremenno-zakryt-dlya-avtotransporta-266833335.html
Центр Тбилиси временно закрыт для автотранспорта
Центр Тбилиси временно закрыт для автотранспорта
Ограничения будут действовать в течение ближайших трех дней 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T15:01+0400
2022-05-23T15:01+0400
2022-05-23T16:01+0400
грузия
новости
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Движение транспорта в центре Тбилиси временно ограничено в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Грузии 26 мая, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.В частности, движение ограничено от улицы Коте Абхази и Шалва Дадиани в направлении площади Свободы. Частный транспорт может ездить на улице Леонидзе, Ингороква, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили, а также по проспекту Чавчавадзе.Изменения затронут и улицу Мачабели, по которой можно будет двигаться по улице Леонидзе с улицы Асатиани.Ограничения на проспекте Руставели действуют для машин, следующих от улицы Джавахишвили через улицу Костава в направлении площади Первой республики. Движение от проспекта Руставели к площади Первой республики останется без изменений.Попасть на улицу Меликишвишли можно через улицу Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели и дальше через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабедзе.Попасть на улицу Меликишвили и к станции метро Руставели с района Мтацминда можно через улицу Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.Автомобили, направляющиеся от метро Руставели в сторону площади Свободы, после разворота у оливкового дерева, смогут продолжить движение как в направлении площади Первой республики, так и к правой набережной через улицу Джавахишвили.В указанный период изменения также коснутся маршрутов автобусов и микроавтобусов.Ограничения будут действовать до 26 мая включительно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, грузинские дороги, машины и их водители
Центр Тбилиси временно закрыт для автотранспорта
15:01 23.05.2022 (обновлено: 16:01 23.05.2022)
Ограничения будут действовать в течение ближайших трех дней
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik.
Движение транспорта в центре Тбилиси временно ограничено в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Грузии 26 мая, говорится в заявлении на сайте
столичной мэрии.
В частности, движение ограничено от улицы Коте Абхази и Шалва Дадиани в направлении площади Свободы. Частный транспорт может ездить на улице Леонидзе, Ингороква, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили, а также по проспекту Чавчавадзе.
Изменения затронут и улицу Мачабели, по которой можно будет двигаться по улице Леонидзе с улицы Асатиани.
Ограничения на проспекте Руставели действуют для машин, следующих от улицы Джавахишвили через улицу Костава в направлении площади Первой республики. Движение от проспекта Руставели к площади Первой республики останется без изменений.
Попасть на улицу Меликишвишли можно через улицу Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели и дальше через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабедзе.
Попасть на улицу Меликишвили и к станции метро Руставели с района Мтацминда можно через улицу Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
Автомобили, направляющиеся от метро Руставели в сторону площади Свободы, после разворота у оливкового дерева, смогут продолжить движение как в направлении площади Первой республики, так и к правой набережной через улицу Джавахишвили.
В указанный период изменения также коснутся маршрутов автобусов и микроавтобусов.
Ограничения будут действовать до 26 мая включительно.