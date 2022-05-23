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Уникальные и редкие ретроавтомобили показали на выставке в Грузии - видео
Уникальные и редкие ретроавтомобили показали на выставке в Грузии - видео
В городе Телави (регион Кахети на востоке Грузии) прошла выставка уникальных и редких автомобилей. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T19:25+0400
2022-05-23T19:25+0400
2022-05-23T20:12+0400
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Мероприятие было организовано при поддержке руководства города Телави и организации Ассоциации исторических автомобилей Грузии. Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили. Жители города выразили надежду, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.
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видео, мультимедиа, кахети, телави, видео-новости из грузии, машины, автомобили, транспорт, выставка, видео
Уникальные и редкие ретроавтомобили показали на выставке в Грузии - видео
19:25 23.05.2022 (обновлено: 20:12 23.05.2022)
В городе Телави (регион Кахети на востоке Грузии) прошла выставка уникальных и редких автомобилей. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия
Мероприятие было организовано при поддержке руководства города Телави и организации Ассоциации исторических автомобилей Грузии. Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили. Жители города выразили надежду, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.