https://sputnik-georgia.ru/20220523/unikalnye-i-redkie-retro-avtomobili-pokazali-na-vystavke-v-gruzii---video-266839058.html

Уникальные и редкие ретроавтомобили показали на выставке в Грузии - видео

Уникальные и редкие ретроавтомобили показали на выставке в Грузии - видео

В городе Телави (регион Кахети на востоке Грузии) прошла выставка уникальных и редких автомобилей. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия 23.05.2022, Sputnik Грузия

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Мероприятие было организовано при поддержке руководства города Телави и организации Ассоциации исторических автомобилей Грузии. Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили. Жители города выразили надежду, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.

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