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Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнется 24 мая
Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнется 24 мая
Пойти в первый класс могут дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T17:28+0400
2022-05-23T17:28+0400
2022-05-23T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Всеобщая электронная регистрация первоклассников в Грузии начнется с 24 мая, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Регистрация начнется с 09:00 и продлится до конца дня 15 июня. Пройти регистрацию на сайте registration.emis.ge могут родители и законные представители детей.Ознакомиться с инструкцией всеобщей регистрации первоклассников можно по следующей ссылке. Представить обязательную документацию детей в школу родители должны с 16 по 30 июня включительно. В случае, если документация не будет представлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Среди обязательной документации: заявление и копия удостоверения личности законного представителя ученика, копия справки о рождении ребенка.Кто может пойти в школу?Согласно изменениям, внесенным в "Закон об общем образовании", пойти в первый класс отныне могут и дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет. Раньше в первый класс регистрировали детей, которым 6 лет исполнялось до 15 сентября включительно, то есть до начала учебного года.Такое решение правительство и парламент страны приняли на основании просьбы граждан страны.После завершения третьего этапа регистрации первоклассников, то есть всеобщей регистрации, с 4 июля до 12 июля включительно начнется четвертый этап регистрации.На этом этапе на вакантных и высвободившихся местах смогут зарегистрироваться ученики, которые не смогли пройти регистрацию в течение предыдущих этапов.Министерство образования и науки Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы дети беспрепятственно смогли пойти в школу.
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грузия, новости, общество, школа, образование в грузии
Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнется 24 мая
17:28 23.05.2022 (обновлено: 17:32 23.05.2022)
Пойти в первый класс могут дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Всеобщая электронная регистрация первоклассников в Грузии начнется с 24 мая, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.
Регистрация начнется с 09:00 и продлится до конца дня 15 июня. Пройти регистрацию на сайте registration.emis.ge могут родители и законные представители детей.
Ознакомиться с инструкцией всеобщей регистрации первоклассников можно по следующей ссылке
.
Представить обязательную документацию детей в школу родители должны с 16 по 30 июня включительно. В случае, если документация не будет представлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.
Среди обязательной документации: заявление и копия удостоверения личности законного представителя ученика, копия справки о рождении ребенка.
Кто может пойти в школу?
Согласно изменениям, внесенным в "Закон об общем образовании", пойти в первый класс отныне могут и дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет. Раньше в первый класс регистрировали детей, которым 6 лет исполнялось до 15 сентября включительно, то есть до начала учебного года.
Такое решение правительство и парламент страны приняли на основании просьбы граждан страны.
После завершения третьего этапа регистрации первоклассников, то есть всеобщей регистрации, с 4 июля до 12 июля включительно начнется четвертый этап регистрации.
На этом этапе на вакантных и высвободившихся местах смогут зарегистрироваться ученики, которые не смогли пройти регистрацию в течение предыдущих этапов.
Министерство образования и науки Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы дети беспрепятственно смогли пойти в школу.