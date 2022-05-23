https://sputnik-georgia.ru/20220523/vseobschaya-registratsiya-pervoklassnikov-v-gruzii-nachnetsya-24-maya-266836500.html

Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнется 24 мая

Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнется 24 мая

Пойти в первый класс могут дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T17:28+0400

2022-05-23T17:28+0400

2022-05-23T17:32+0400

грузия

новости

общество

школа

образование в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0f/249448085_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bde48c18923544ffbf51756f7280a314.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Всеобщая электронная регистрация первоклассников в Грузии начнется с 24 мая, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Регистрация начнется с 09:00 и продлится до конца дня 15 июня. Пройти регистрацию на сайте registration.emis.ge могут родители и законные представители детей.Ознакомиться с инструкцией всеобщей регистрации первоклассников можно по следующей ссылке. Представить обязательную документацию детей в школу родители должны с 16 по 30 июня включительно. В случае, если документация не будет представлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Среди обязательной документации: заявление и копия удостоверения личности законного представителя ученика, копия справки о рождении ребенка.Кто может пойти в школу?Согласно изменениям, внесенным в "Закон об общем образовании", пойти в первый класс отныне могут и дети, которым до 1 октября исполнится 6 лет. Раньше в первый класс регистрировали детей, которым 6 лет исполнялось до 15 сентября включительно, то есть до начала учебного года.Такое решение правительство и парламент страны приняли на основании просьбы граждан страны.После завершения третьего этапа регистрации первоклассников, то есть всеобщей регистрации, с 4 июля до 12 июля включительно начнется четвертый этап регистрации.На этом этапе на вакантных и высвободившихся местах смогут зарегистрироваться ученики, которые не смогли пройти регистрацию в течение предыдущих этапов.Министерство образования и науки Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы дети беспрепятственно смогли пойти в школу.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, школа, образование в грузии