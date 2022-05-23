https://sputnik-georgia.ru/20220523/vspyshka-ospy-obezyany-v-mire-o-chem-preduprezhdayut-gruzinskie-infektsionisty-266825957.html

Вспышка оспы обезьян в мире: о чем предупреждают грузинские инфекционисты?

Вспышка оспы обезьян в мире: о чем предупреждают грузинские инфекционисты?

Случаи заражения выявлены на территории Европы и Северной Америки, поэтому необходимо проявлять осторожность во время поездок 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T12:03+0400

2022-05-23T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Оспа обезьян не имеет ничего общего с ветрянкой, и вакцина от этой инфекции не может защитить человека от этого вируса, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.В последнее время в мире заговорили о вспышке оспы обезьян. О выявленных случаях на своей территории уже заявили власти США, Канады, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, Швейцарии и Израиля.Она пояснила, что недоразумение вызвало схожесть терминов в английском языке chickenpox (ветрянка) и smallpox (оспа).Инфекционист также отметила, что это не новая инфекция, она была и раньше, но случаи заболевания встречались очень редко в странах Африки. В других странах фиксировались единичные случаи, и то все они были связаны с путешествием в Африку или же с импортированными животными.Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии пока не делал заявлений по поводу распространения данного вируса или же выявления первых случаев в стране.Вспышка оспы обезьяныНынешняя вспышка оспы обезьян началась 13 мая этого года. Особый интерес к ней объясняется тем, что на этот раз случаи регистрируются и в Европе, и США, и, Канаде и других странах. И они не связаны с путешествием в Африку или с импортированными животными.Заболевание особенно тяжело протекает среди детей, беременных женщин и лиц с пониженной иммунной системой. Симптомы похожи на оспу. Вначале появляются симптомы похожие на грипп – лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов. В течение 1-3 дней развивается сыпь, которая начинается с лица и распространяется по телу, в том числе на ладонях и пятках.Сыпь вначале является узловатой, затем она превращается в волдыри с мутной жидкостью внутри. Через несколько дней сыпь начинает высыхать и отпадать. Инкубационный период длиться 6-13 дней, но может продлиться и до 21 дня.Диагностика оспы обезьяны происходит с помощью ПЦР-тестирования. Переносчиками считаются грызуны и приматы.Заболевание впервые обнаружили в 1958 году среди обезьян, отсюда идет и название вируса. Первый случай вируса среди людей был выявлен в 1970 году в Конго.

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