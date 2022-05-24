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Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года
Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года
Численность трудоспособного населения в Грузии составляет меньше половины от общего числа жителей страны 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T09:01+0400
2022-05-24T09:01+0400
2022-05-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года составил 19,4%, что на 0,4 процентного пункта больше показателя за четвертый квартал 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во четвертом квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 19%, в третьем квартале – 19,5%, во втором квартале – 22,1%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года понизился на 2,5% процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 21,9%.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, безработица в городских поселениях снизилась на 3,1 процентного пункта, а в сельских – на 1,5 процентного пункта и составила 20,5 и 17,8% соответственно.Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель среди мужчин снизился на 2,7 процентного пункта до 21,4%, а среди женщин – на 2,2 процентного пункта до 16,8%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2022 года составил 49,9% – на 1,6 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2021 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 0,8 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 3,1 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,7 процентного пункта и составил 40,2%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 68,1%, что на 1,2 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2021 года.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале этот показатель у женщин составил 39,1%, а у мужчин – 62,5%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,9 процентного пункта, а мужчин – на 2,5 процентного пункта.
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грузия, новости, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года
Численность трудоспособного населения в Грузии составляет меньше половины от общего числа жителей страны
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года составил 19,4%, что на 0,4 процентного пункта больше показателя за четвертый квартал 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Во четвертом квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 19%, в третьем квартале – 19,5%, во втором квартале – 22,1%.
Безработица в цифрах
Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года понизился на 2,5% процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 21,9%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, безработица в городских поселениях снизилась на 3,1 процентного пункта, а в сельских – на 1,5 процентного пункта и составила 20,5 и 17,8% соответственно.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В первом квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель среди мужчин снизился на 2,7 процентного пункта до 21,4%, а среди женщин – на 2,2 процентного пункта до 16,8%.
Активность населения
По данным Сакстата
, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2022 года составил 49,9% – на 1,6 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 0,8 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 3,1 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,7 процентного пункта и составил 40,2%", – говорится в материалах Сакстата.
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 68,1%, что на 1,2 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2021 года.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале этот показатель у женщин составил 39,1%, а у мужчин – 62,5%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,9 процентного пункта, а мужчин – на 2,5 процентного пункта.