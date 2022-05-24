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Евстафьев об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
Евстафьев об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T18:50+0400
2022-05-24T18:50+0400
2022-05-24T18:50+0400
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Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване? Какую роль в мировой политике играет Эрдоган и что он может предложить России? Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, джо байден, видео, реджеп тайип эрдоган, наука, мультимедиа, видео, тайвань, китай
Евстафьев об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден
Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване?
Какую роль в мировой политике играет Эрдоган и что он может предложить России? Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.