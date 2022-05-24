https://sputnik-georgia.ru/20220524/evstafev-ob-ugrozakh-baydena-bolshom-torge-erdogana-i-buduschem-rossiyskoy-nauki-266865295.html

Евстафьев об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки

Евстафьев об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки

США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T18:50+0400

2022-05-24T18:50+0400

2022-05-24T18:50+0400

россия

джо байден

реджеп тайип эрдоган

наука

мультимедиа

видео

тайвань

китай

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Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване? Какую роль в мировой политике играет Эрдоган и что он может предложить России? Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

тайвань

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, джо байден, видео, реджеп тайип эрдоган, наука, мультимедиа, видео, тайвань, китай