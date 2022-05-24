https://sputnik-georgia.ru/20220524/gorodskie-sluzhby-tbilisi-opryskivayut-rasteniya-bezopasnymi-dlya-lyudey-preparatami--meriya-266850731.html

Деревья в Тбилиси обрабатывают безопасными для людей препаратами – мэрия

Деревья в Тбилиси обрабатывают безопасными для людей препаратами – мэрия

Столичные власти объяснили видео с людьми в экипировке, которые ночью опрыскивали в Тбилиси растительность на детской площадке 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T12:40+0400

2022-05-24T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Зеленые насаждения в Тбилиси обрабатывают безопасными для людей и животных препаратами, заявила мэрия в ответ на поднявшийся в соцсети ажиотаж. Ажиотаж поднялся после того, как одна из пользователей соцсети опубликовала у себя на странице видео. На нем запечатлено, как люди в экипировке опрыскивают газон и деревья на детской площадке. Они представились сотрудниками мэрии, но не смогли доходчиво объяснить, какие препараты используют и безопасны ли они для детей.В мэрии отметили, что обработка зеленых насаждений проходит в ночное время, когда вокруг нет людей."Экосервис Групп" обрабатывает тбилисскую растительность в течение всего года, кроме зимнего сезона. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания людей или животных", – подчеркнули в мэрии.Мэрия пояснила, что опрыскивание растений – проверенная мировая практика. Задержка или прекращение процесса приведет к необратимым процессам и уничтожению значительной части растительности Тбилиси.

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