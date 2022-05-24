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Грузия, Турция и Азербайджан намерены создать Парламентскую ассамблею
Грузия, Турция и Азербайджан намерены создать Парламентскую ассамблею
На эти страны возложена важнейшая роль в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, отмечают в Баку 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T15:31+0400
2022-05-24T15:31+0400
2022-05-24T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия, Турция и Азербайджан планируют активно работать над созданием Парламентской ассамблеи под руководством председателей законодательных органов трех стран, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Парламентская делегация Грузии во главе с Самхарадзе уже приняла участие в ежегодном заседании комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана в Баку.По его словам, данное решение будет результатом работы формата комитетов по внешним связям законодательных органов трех стран, однако действующий формат продолжит работу параллельно.Так, следующее ежегодное заседание комитетов по внешним связям трех стран пройдет в Грузии весной 2023 года.Мероприятие является важной площадкой сотрудничества стран на законодательном уровне, где стороны имеют возможность обсудить текущие вызовы в регионе, трехсторонние стратегические союзы и совместные шаги, направленные на укрепление устойчивого развития, мира, безопасности и стабильности в регионе."Мы еще раз отметили, что стратегические связи Грузии-Турции-Азербайджана никогда не были такими крепкими. Мы работаем над дальнейшим углублением этих связей, поскольку мир и безопасность в регионе Южного Кавказа зависят от тесного сотрудничества и совместных шагов наших стран", – отметил Самхарадзе.В рамках официального визита Комитета по иностранным делам парламента Грузии члены делегации встретились со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гапаровой.Спикер парламента Азербайджана отметил, что на Грузию, Азербайджан и Турцию возложена важнейшая роль в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.В ходе визита Самхарадзе также встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым. Основным вопросом для обсуждения стало влияние на регион продолжающегося российско-украинского кризиса. Также стороны обсудили дальнейшие шаги для усиления энергобезопасности, роста торговли и новых инфраструктурных проектов.
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азербайджан, турция, грузия, новости, политика, черноморский регион
Грузия, Турция и Азербайджан намерены создать Парламентскую ассамблею
На эти страны возложена важнейшая роль в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, отмечают в Баку
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия, Турция и Азербайджан планируют активно работать над созданием Парламентской ассамблеи под руководством председателей законодательных органов трех стран, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Парламентская делегация Грузии во главе с Самхарадзе уже приняла участие в ежегодном заседании комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана в Баку.
"Мы приняли важное решение работать над созданием Парламентской ассамблеи Грузия-Турция-Азербайджан, что выведет наши парламентские связи на качественно новый уровень", – заявил Самхарадзе.
По его словам, данное решение будет результатом работы формата комитетов по внешним связям законодательных органов трех стран, однако действующий формат продолжит работу параллельно.
Так, следующее ежегодное заседание комитетов по внешним связям трех стран пройдет в Грузии весной 2023 года.
Мероприятие является важной площадкой сотрудничества стран на законодательном уровне, где стороны имеют возможность обсудить текущие вызовы в регионе, трехсторонние стратегические союзы и совместные шаги, направленные на укрепление устойчивого развития, мира, безопасности и стабильности в регионе.
"Мы еще раз отметили, что стратегические связи Грузии-Турции-Азербайджана никогда не были такими крепкими. Мы работаем над дальнейшим углублением этих связей, поскольку мир и безопасность в регионе Южного Кавказа зависят от тесного сотрудничества и совместных шагов наших стран", – отметил Самхарадзе.
В рамках официального визита Комитета по иностранным делам парламента Грузии члены делегации встретились со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гапаровой.
Спикер парламента Азербайджана отметил, что на Грузию, Азербайджан и Турцию возложена важнейшая роль в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.
В ходе визита Самхарадзе также встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым. Основным вопросом для обсуждения стало влияние на регион продолжающегося российско-украинского кризиса.
Также стороны обсудили дальнейшие шаги для усиления энергобезопасности, роста торговли и новых инфраструктурных проектов.