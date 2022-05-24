https://sputnik-georgia.ru/20220524/irak-nakryla-moschneyshaya-peschanaya-burya---video-266848146.html

Ирак накрыла мощнейшая песчаная буря - видео

Ирак накрыла мощнейшая песчаная буря - видео

В Ираке закрыты все аэропорты, видимость на дорогах резко упала. В большинстве учреждений - нерабочий день. Смотрите подробности в видео 24.05.2022, Sputnik Грузия

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ирак

песчаная буря

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Это уже девятая по счету с середины апреля песчаная буря, которая обрушилась на Ирак. Небо в Багдаде стало оранжевым, песок вызывает трудности с дыханием.Тысячи человек были госпитализированы по всей стране с респираторными заболеваниями.Ирак входит в пятерку самых уязвимых стран мира к изменению климата. Министерство окружающей среды предупредило, что в течение следующих двух десятилетий Ирак может пережить в среднем 272 дня песчаных бурь в году, а к 2050 году их число превысит 300 дней.

ирак

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ирак, песчаная буря, мультимедиа, видео, происшествия, в мире, видео