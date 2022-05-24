https://sputnik-georgia.ru/20220524/izmenitsya-li-rasklad-v-raysovete-chkhorotsku-posle-konchiny-oppozitsionnogo-deputata-266856975.html

Изменится ли расклад сил в райсовете Чхороцку после кончины депутата

Изменится ли расклад сил в райсовете Чхороцку после кончины депутата

Пост первого заместителя председателя Сакребуло Рамаз Толордава занимал с декабря 2021 года 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T14:30+0400

2022-05-24T14:30+0400

2022-05-24T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Место замглавы районного собрания (сакребуло) Чхороцку Рамаза Толордава, который скончался на днях, займет следующий из партийного избирательного списка оппозиционной партии "Единое национальное движение".По информации местных СМИ, Толордава был тяжело болен. Он скончался на 46-м году жизни.Толордава стал депутатом сакребуло Чхороцку по результатам последних выборов в местные органы власти осенью 2021 года. С декабря 2021 был заместителем председателя сакребуло. Сакребуло Чхороцку оказалось в числе тех нескольких местных совещательных органов, где большинство депутатских мест получила оппозиция. Председателем сакребуло был избран представитель партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия.В Сакребуло Чхороцку 27 депутатов. Из них 15 мест досталось оппозиции – по семь депутатов у "Единого национального движения" и партии "За Грузию", и одно – у "Лело для Грузии".Муниципалитет Чхороцху – район, расположенный в регионе Самегрело, на западе Грузии, в 325 километрах от Тбилиси. Население района – 21,9 тысячи человек.

самегрело

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