https://sputnik-georgia.ru/20220524/kogda-nachinaetsya-petrov-post-2022-tserkovnyy-kalendar-266855340.html

Когда начинается Петров пост 2022: церковный календарь

Когда начинается Петров пост 2022: церковный календарь

Петров или Петровский пост – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T17:01+0400

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справки

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Начало первого летнего поста привязано к Пасхе и меняется в церковном календаре каждый год – в 2022 году Светлое Воскресение Христово православные отметили 24 апреля.Когда начинается Петров пост в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Когда начинается Петров пост в 2022-мПетров пост начинается в понедельник, на 57-й день после Пасхи – в 2022 году он начинается 20 июня. Петров пост ежегодно завершается 12 июля. В этот день по церковному календарю поминает первоверховных апостолов Петра и Павла.В разные годы Петров пост длится от восьми до 42-х дней – продолжительность поста зависит от даты празднования Пасхи. В 2022-м Петров пост продлится 22 дня.Во время Петрова поста, как и любого другого, верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи. Петров пост считается нестрогим. По церковному календарю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу.Петров день по церковному календарю в пост не входит, однако если он выпадает на среду или пятницу, то является постным. Хотя пост в праздник не очень строгий, так как разрешены рыба, пища с маслом и вино.Церковный календарьПетров пост установили в апостольские времена, но в церковный календарь внесли после того, как в Риме и Константинополе построили храмы имени первоверховных апостолов Петра и Павла.Храмы освятили 29 июня (по новому стилю – 12 июля) и с тех пор стали этот день торжественно отмечать. В честь праздника пост назвали Петропавловским, сокращенно Петровым, Петровским или Апостольским.Церковь рекомендует верующим подготовиться к празднику постом и молитвой и считает, что пост воспитывает волю, которая помогает человеку подчинять свои телесные потребности духу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки