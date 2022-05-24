https://sputnik-georgia.ru/20220524/kontsert-niaza-diasamidze-i-gruppy-33a-proydet-v-tbilisi-266865801.html

Концерт Ниаза Диасамидзе и группы "33а" пройдет в Тбилиси

Концерт Ниаза Диасамидзе и группы "33а" пройдет в Тбилиси

Диасамидзе — один из самых талантливых грузинских исполнителей, музыкантов и композиторов 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T19:50+0400

2022-05-24T19:50+0400

2022-05-24T19:50+0400

ниаз диасамидзе

культура

грузия

новости

тбилиси

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23518/01/235180190_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_8fc4cfccec99cd1e9a731c4cb8d04835.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Концерт известного грузинского музыкального исполнителя Ниаза Диасамидзе и группы "33а" пройдет в столичном клубе Mono Hall 4 июня, говорится в сообщении организаторов.Ниаз Диасамидзе — один из самых талантливых грузинских исполнителей, музыкантов и композиторов. Известен своим сочетанием различных музыкальных направлений. Это может быть странное сочетание - смеси регги, рока, фолка, цыганских песен с тбилисской музыкой.Ниазу удалось сделать грузинский фольклор модным среди молодежи и не только. Поэт, композитор, вокалист, он играет оригинальным образом — смычком на пандури (грузинский трехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни), а также на клавишных и гитаре. С 1994 года Ниаз работает со своим колоритным по звучанию бэндом "33а". В группе "33а" собрались одни из лучших грузинских музыкантов.Организаторы отмечают, что на концерт будут допускаться лица, достигшие 18 лет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ниаз диасамидзе, культура, грузия, новости, тбилиси, анонсы