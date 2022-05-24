https://sputnik-georgia.ru/20220524/legendarnaya-gruzinskaya-sportsmenka-zavoevala-serebro-na-turnire-v-ispanii-266864743.html

Легендарная грузинская спортсменка завоевала серебро на турнире в Испании

Легендарная грузинская спортсменка завоевала серебро на турнире в Испании

В финале грузинские спортсмены обидно уступили паре из Сербии - для победы им не хватило всего балла 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T19:21+0400

2022-05-24T19:21+0400

2022-05-24T19:21+0400

грузия

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нино салуквадзе

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Легендарная грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пневматического пистолета, в паре со стрелком Како Мосулишвили завоевала серебряную медаль на турнире ISSF Grand Prix 2022 в Гранаде.В финале грузинские спортсмены обидно уступили паре из Сербии - Зоране Арунович и Дамиру Микец. Салуквадзе и Мосулишвили для победы не хватило всего балла.Участница девяти Олимпийских игр, 53-летняя Нино Салуквадзе стреляла из пневматического оружия в личном зачете. Здесь она заняла 12 место.Известный испанский баскетболист назвал Нино Салуквадзе легендой спорта >>Спортсмены из мужской сборной Грузии Цотне Мачавариани, Леван Кадагидзе и Како Мосулишвили в личном зачете остались без медалей. Лучший результат показал Мачавариани - у него пятое место и 199,4 балла.Турнир Grand Prix завершится 29 мая.

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грузия, новости, спорт, нино салуквадзе