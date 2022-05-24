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Лидер лейбористов Грузии призывает оппозицию покинуть парламент

Лидер лейбористов Грузии призывает оппозицию покинуть парламент

Нателашвили утверждает, что в условиях правления "Грузинской мечты" стране не достичь своих внешнеполитических целей 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T19:35+0400

2022-05-24T19:35+0400

2022-05-24T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили призвал парламентскую оппозицию не помогать правящей партии и, более того, отказаться от мандатов.Недовольство Нателашвили вызвало намерение ряда оппозиционных депутатов отправиться в Брюссель вместе с представителями правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Цель поездки - убедить европейских политиков предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе.По его словам, то, что оппозиционеры после бойкота согласились вернуться в парламент, наводит его на мысль, что парламентская оппозиция является вспомогательным звеном для правящей партии.Кроме того, Нателашвили призвал оппозицию подписать общее обращение к представителям Евросоюза с просьбой ввести санкции против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Главный лейборист страны уверен, что при правлении "Грузинской мечты" и ее основателя Иванишвили Грузию в Евросоюз никто не примет.Оппозиция заговорила о необходимости введения санкций против Иванишвили после обнародования аудиозаписей, предположительно, разговора Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым. Речь шла о некой "идее касательно зерна" и поездке российских бизнесменов в Грузию.Оппоненты властей утверждают, что эти аудиозаписи являются доказательством оказания властями Грузии помощи России в обходе международных санкций.Тему санкций оппозиционеры подняли в том числе на встрече с советником Госдепа США Дереком Шолле.В правящей партии заявили, что против Грузии проводится дезинформационная кампания, главная цель которой – вызвать беспорядки и втянуть страну в войну.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, брюссель, сша, грузинская мечта, шалва нателашвили