https://sputnik-georgia.ru/20220524/mezhdunarodnyy-konkurs-vina-iz-kvevri-proydet-v-tbilisi-266864563.html

Международный конкурс вина из квеври пройдет в Тбилиси

Международный конкурс вина из квеври пройдет в Тбилиси

Конкурс вин из квеври впервые прошел в Грузии в 2017 году, и с тех пор интерес к этому виду вина значительно вырос 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T19:00+0400

2022-05-24T19:00+0400

2022-05-24T19:00+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

грузия

новости

национальное агентство вина

квеври

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Международный конкурс вина, выдержанного в квеври, пройдет в Тбилиси 17 июня уже в шестой раз, говорится в сообщении Национального агентства вина.В конкурсе могут участвовать производители вин из квеври из любой страны и региона мира. Участниками могут быть винзавод, индивидуальный винодел, кооператив или объединение виноделов.Конкурсные заявки будут рассматривать жюри, состоящее из грузинских и иностранных экспертов. Отмечается, что анонимность компаний при рассмотрении будет защищена.В качестве награды представители лучшего вина получат диплом, который будет вручен или отправлен лицу, указанному в регистрационной форме.Конкурс вин из квеври впервые прошел в Грузии в 2017 году, и с тех пор интерес к этому виду вина значительно вырос. В 2018 году было представлено и испробовано на 25% больше вин, чем в первый год проведения конкурса, отмечают организаторы.Конкурс в третий раз совместно проведут Ассоциация "Грузинское вино", министерство окружающей среды и сельского хозяйства и Национальное агентство вина Грузии. Место проведения конкурса уточняется.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузия, новости, национальное агентство вина, квеври