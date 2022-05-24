https://sputnik-georgia.ru/20220524/obeschannoe-vozvraschenie-turnava-predstavlena-na-dolzhnost-chlena-soveta-natsbanka-266855051.html
Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка
Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка
Члены Правления Нацбанка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T13:28+0400
2022-05-24T13:28+0400
2022-05-24T13:30+0400
натия турнава
грузия
национальный банк
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Президент Грузии выдвинула кандидатуру бывшего министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава на должность члена Совета Национального банка Грузии, сообщается на сайте парламента страны.Турнава занимала пост главы Минэкономики с 18 апреля 2019 года по 9 февраля 2022 года. О своей отставке она заявила на брифинге в Администрации правительства, сказав, что хочет сменить сферу деятельности и попробовать свои силы на другом поприще.Члены Правления Национального банка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
натия турнава, грузия, национальный банк, новости, экономика
Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка
13:28 24.05.2022 (обновлено: 13:30 24.05.2022)
Члены Правления Нацбанка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik.
Президент Грузии выдвинула кандидатуру бывшего министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава на должность члена Совета Национального банка Грузии, сообщается на сайте
парламента страны.
Турнава занимала пост главы Минэкономики с 18 апреля 2019 года по 9 февраля 2022 года. О своей отставке она заявила на брифинге в Администрации правительства, сказав, что хочет сменить сферу деятельности и попробовать свои силы на другом поприще.
"Ведущим комитетом для обсуждения этого вопроса будет парламентский финансово-бюджетный комитет. Обязательное заключение должен представить также комитет по отраслевой экономике и экономической политике", - заявил зампредседателя парламента Гия Вольский на заседании бюро.
Члены Правления Национального банка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет.