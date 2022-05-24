https://sputnik-georgia.ru/20220524/obeschannoe-vozvraschenie-turnava-predstavlena-na-dolzhnost-chlena-soveta-natsbanka-266855051.html

Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка

Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка

Члены Правления Нацбанка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T13:28+0400

2022-05-24T13:28+0400

2022-05-24T13:30+0400

натия турнава

грузия

национальный банк

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Президент Грузии выдвинула кандидатуру бывшего министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава на должность члена Совета Национального банка Грузии, сообщается на сайте парламента страны.Турнава занимала пост главы Минэкономики с 18 апреля 2019 года по 9 февраля 2022 года. О своей отставке она заявила на брифинге в Администрации правительства, сказав, что хочет сменить сферу деятельности и попробовать свои силы на другом поприще.Члены Правления Национального банка избираются парламентом по представлению президента сроком на 7 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

натия турнава, грузия, национальный банк, новости, экономика