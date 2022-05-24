https://sputnik-georgia.ru/20220524/obvinennyy-v-dogovornykh-matchakh-shevardeni-1906-obzhaluet-reshenie-o-diskvalifikatsii-266851750.html

Обвиненный в договорных матчах "Шевардени 1906" обжалует решение о дисквалификации

Обвиненный в договорных матчах "Шевардени 1906" обжалует решение о дисквалификации

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии исключил два клуба – зугдидское "Динамо" и тбилисский "Шевардени" из розыгрыша второй лиги Национального... 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T12:20+0400

2022-05-24T12:20+0400

2022-05-24T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Футбольный клуб "Шевардени 1906", который был исключен Федерацией футбола Грузии из второй лиги Национального чемпионата в низшую из-за обвинений в договорных матчах, отрицает свою причастность к манипуляции результатами и собирается обжаловать решение Дисциплинарного комитета.Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии исключил два клуба – зугдидское "Динамо" и тбилисский "Шевардени" из розыгрыша второй лиги Национального чемпионата из-за причастности к договорным матчам. Нескольким игрокам обеих команд запретили играть, причем на разные сроки. А сами клубы оказались в низшей лиге.Руководство клуба недовольно строгостью санкций и считает их чрезмерными. В качестве подтверждения своих слов, приводит содержание статьи 126 Дисциплинарного кодекса Федерации футбола Грузии. Согласно статье, отчет или рапорт, полученный от УЕФА, не допускает дисквалификацию команды и ее игроков, а также переход в низшую лигу, и носит лишь предупредительный характер."Традиционный и старейший футбольный клуб "Шевардени 1906" будет бороться за изменение этого решения во всех инстанциях", – говорится в заявлении клуба.По сообщению администрации Национальной лиги, после 13 туров результаты обеих команд аннулированы.Как пояснил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири, решение о вылете в низшую лигу было принято на основании отчета УЕФА. Кроме того, материалы о подкупе будут переданы в МВД Грузии.

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