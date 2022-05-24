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Полиция за три дня раскрыла убийство на востоке Грузии
Полиция за три дня раскрыла убийство на востоке Грузии
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T17:32+0400
2022-05-24T17:32+0400
2022-05-24T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день после совершения преступления задержали обвиняемого в убийстве в регионе Шида Картли.После задержания у обвиняемого обнаружили оружие и патроны.В случае подтверждения вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, шида картли
Полиция за три дня раскрыла убийство на востоке Грузии
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день после совершения преступления задержали обвиняемого в убийстве в регионе Шида Картли.
Как установило
следствие, во время ссоры задержанный 21 мая нанес смертельное огнестрельное ранение 57-летнему мужчине, который скончался на месте, и скрылся с места преступления.
После задержания у обвиняемого обнаружили оружие и патроны.
В случае подтверждения вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве.