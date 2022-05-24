https://sputnik-georgia.ru/20220524/politsiya-za-tri-dnya-raskryla-ubiystvo-na-vostoke-gruzii-266862581.html

Полиция за три дня раскрыла убийство на востоке Грузии

Полиция за три дня раскрыла убийство на востоке Грузии

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T17:32+0400

2022-05-24T17:32+0400

2022-05-24T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Сотрудники полиции на третий день после совершения преступления задержали обвиняемого в убийстве в регионе Шида Картли.После задержания у обвиняемого обнаружили оружие и патроны.В случае подтверждения вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве.

шида картли

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, шида картли