https://sputnik-georgia.ru/20220524/premer-obsudil-otkrytie-tsentra-infotekhnologiy-v-gruzii-s-kompaniey-salesforse-266854502.html

Премьер обсудил открытие центра инфотехнологий в Грузии с компанией Salesforse

Премьер обсудил открытие центра инфотехнологий в Грузии с компанией Salesforse

Salesforce – крупнейшая компания по разработке компьютерного программного обеспечения 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T13:46+0400

2022-05-24T13:46+0400

2022-05-24T13:46+0400

новости

грузия

сша

twitter

ираклий гарибашвили

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_d57df9931b6e115024f85e7d37622946.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Превращение Грузии в глобальный и региональный многофункциональный хаб в сфере технологий и инноваций обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с президентом американской компании Salesforce Эми Уивер в ходе встречи в Давосе.Salesforce – крупнейшая компания по разработке компьютерного программного обеспечения. Она предоставляет программное обеспечение в виде своей CRM-системы (Customer Relationship Management) как сервис для управления взаимоотношениями с клиентами. В 2021 году доходы компании превысили 26 миллиардов долларов."Мы говорили о технологической и инновационной трансформации Грузии, молодого, профессионального и конкурентоспособного человеческого капитала, в глобальный и региональный многофункциональный хаб", – написал Гарибашвили в соцсети Twitter. В ходе встречи стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду в Грузии, а также возможность открытия центра информационных технологий и предоставления соответствующих услуг в стране.Также премьер и президент американской компании рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества. Гарибашвили пригласил Уивер в Грузию, чтобы лично ознакомиться с бизнес-средой в стране.Премьер напомнил о том, что Грузия имеет соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем и другими странами региона, что дает стране свободный доступ на многие основные рынки.Salesforce работает в США, Канаде, Франции, Германии, Бельгии, Финляндии, Великобритании, Бразилии, Мексике, Израиле, Китае, Японии и Италии, а ее штаб-квартира находится в Калифорнии (Сан-Франциско, США).

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, сша, twitter, ираклий гарибашвили, технологии, экономика