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Приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столице

Приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столице

Принять участие в спортивном мероприятии могут как профессионалы, так и любители 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T17:51+0400

2022-05-24T17:51+0400

2022-05-24T17:51+0400

бег

тбилисский марафон

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет на территории Черепашьего озера 12 июня, говорится в сообщении организаторов.Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени.В этом году забег пройдет на маркированных мэрией Тбилиси новых дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки:Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB.

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бег, тбилисский марафон, грузия, новости, общество, тбилиси