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Приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столице
Приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столице
Принять участие в спортивном мероприятии могут как профессионалы, так и любители 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T17:51+0400
2022-05-24T17:51+0400
2022-05-24T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет на территории Черепашьего озера 12 июня, говорится в сообщении организаторов.Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени.В этом году забег пройдет на маркированных мэрией Тбилиси новых дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки:Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бег, тбилисский марафон, грузия, новости, общество, тбилиси
Приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столице
Принять участие в спортивном мероприятии могут как профессионалы, так и любители
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет на территории Черепашьего озера 12 июня, говорится в сообщении организаторов.
Тбилисский приключенческий забег сертифицирован Международной ассоциацией трейлраннинга (International Trail Running Association) для популяризации за пределами Грузии и для любителей горного бега. Это означает, что все финишировавшие на полной дистанции получат баллы ITRA.
Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени.
В этом году забег пройдет на маркированных мэрией Тбилиси новых дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки:
Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB.