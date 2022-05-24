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Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
Смотрите в видео прямую трансляцию Международного форума "Новые смыслы новой реальности" 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T11:03+0400
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Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор и площадка форума – медиагруппа "Россия сегодня".Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
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LIVE_СПУТНИК: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
LIVE_СПУТНИК: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
2022-05-24T11:03+0400
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россия, сми, мультимедиа, видео, видео, миа "россия сегодня", журналисты
Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
11:03 24.05.2022 (обновлено: 11:12 24.05.2022)
Смотрите в видео прямую трансляцию Международного форума "Новые смыслы новой реальности"
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ.
Организатор и площадка форума – медиагруппа "Россия сегодня".
Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям.
В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.