https://sputnik-georgia.ru/20220524/pryamaya-translyatsiya-mezhdunarodnyy-forum-novye-smysly-novoy-realnosti-266847929.html

Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"

Прямая трансляция: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"

Смотрите в видео прямую трансляцию Международного форума "Новые смыслы новой реальности" 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T11:03+0400

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россия

сми

мультимедиа

видео

миа "россия сегодня"

журналисты

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Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор и площадка форума – медиагруппа "Россия сегодня".Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчекинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сми, мультимедиа, видео, видео, миа "россия сегодня", журналисты