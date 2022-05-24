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Режим ЧП вводится в Венгрии со вторника из-за ситуации на Украине

Режим ЧП вводится в Венгрии со вторника из-за ситуации на Украине

Чрезвычайное положение, объявленное во вторник, дает правительству Орбана возможность в экстренном порядке утверждать те или иные меры. 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T22:12+0400

2022-05-24T22:12+0400

2022-05-24T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Правительство Венгрии введет режим чрезвычайного положения в среду на фоне ситуации на Украине и сообщит о первых мерах, заявил премьер страны Виктор Орбан.Орбан, выигравший выборы в четвертый раз подряд 3 апреля, уже прибегал в прошлом к особому правовому порядку: один раз из-за миграции, а затем во время пандемии COVID-19.Премьер отметил, что режим ЧП вводится на фоне ситуации в соседней Украине, которая "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии."Завтра буду держать вас в курсе относительно наших первых решений", - добавил Орбан.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, политика, венгрия, виктор орбан, обострение ситуации вокруг украины 2022