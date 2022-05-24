https://sputnik-georgia.ru/20220524/rikotskiy-tonnel-budet-zakryt-v-nochnoe-vremya-266848419.html
Рикотский тоннель будет закрыт в ночное время
Рикотский тоннель будет закрыт в ночное время
Ограничения вводятся на 143 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T10:36+0400
2022-05-24T10:36+0400
2022-05-24T10:46+0400
грузия
новости
дороги
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле будет ограничено в течение четырех дней из-за профилактических работ, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, на 143 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 25-28 мая с 00:00 до 06:00 запрещается движение всех видов автотранспорта.В этот период автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой.
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грузия, новости, дороги
Рикотский тоннель будет закрыт в ночное время
10:36 24.05.2022 (обновлено: 10:46 24.05.2022)
Ограничения вводятся на 143 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле будет ограничено в течение четырех дней из-за профилактических работ, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, на 143 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 25-28 мая с 00:00 до 06:00 запрещается движение всех видов автотранспорта.
В этот период автомобилисты смогут воспользоваться объездной дорогой.