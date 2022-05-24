https://sputnik-georgia.ru/20220524/skonchalsya-izvestnyy-gruzinskiy-khudozhnik-devid-datuna-266852342.html

Скончался известный грузинский художник Дэвид Датуна

Скончался известный грузинский художник Дэвид Датуна

В 2019 году он прославился провокационным перформансом "Голодный художник", в ходе которого съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана за 150 тысяч... 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T12:02+0400

2022-05-24T12:02+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В возрасте 48 лет скончался проживающий в США грузинский художник Дэвид Датуна."Ушел мой самый близкий человек, друг, мой Дэвид. Я в ужасном состоянии", – написала пост в соцсети его подруга и коллега, художница Наталья Клдиашвили. О причине смерти художника она не упоминает.Кто такой Дэвид Датуна?Дэвид Датуна родом из Тбилиси. Дэвид постоянно проживал в США с конца 1990-х. Причислял себя к артистам современного искусства и говорил: "Я не художник, я – криэйтор (анг. создатель)".В 2019 году Дэвид Датуна прославился провокационным перформансом "Голодный художник", в ходе которого он съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивающийся до 150 тысяч долларов.Особую известность грузину принесли огромные инсталляции из линз. Из них он собирал флаги разных стран, а также портреты влиятельных личностей, в том числе Владимира Путина.

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грузинские художники, грузия, сша, новости, кто ушел из жизни в 2022 году?