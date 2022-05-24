https://sputnik-georgia.ru/20220524/stazhirovka-v-gosstrukturakh-gruzii-budet-zaschityvatsya-v-rabochiy-stazh-266845176.html

Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж

Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж

Продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T07:32+0400

2022-05-24T07:32+0400

2022-05-24T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии будет засчитана как рабочий стаж, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента Грузии.В документе указано, что закон не признает понятия стажера и стажировки, что является проблемой, поскольку стажеры уже работают на государственной службе, но это не засчитывается им в рабочий стаж.Что касается прямых изменений, то в законопроекте определены основные требования к стажерам, обстоятельства расторжения договора, а правила прохождения стажировки будут определены постановлением правительства.Кроме того, правила прохождения стажировки будут определять ответственные должностные лица, в том числе Аппарата Парламента, Администрации Президента, Аппарата Премьер-министра и Правительства, Управления Национального банка, Управления государственного аудита, Канцелярия, Аппарат Высшего совета юстиции, Аппарат Общественного омбудсмена, Служба защиты персональных данных, Аппарат ЦИК, а также Аппарат Конституционного суда и общие суды.Нацменьшинства Грузии могут пройти стажировку в госведомствах >>Законопроект предусматривает, что продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев, что не препятствует лицу пройти стажировку в другом государственном учреждении после расторжение договора.Однако стажер будет иметь право проходить стажировку у одного и того же работодателя только дважды. В проекте уточняется, что стажировка в государственном учреждении не является оплачиваемой.

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грузия, новости, общество, парламент грузии