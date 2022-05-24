https://sputnik-georgia.ru/20220524/stazhirovka-v-gosstrukturakh-gruzii-budet-zaschityvatsya-v-rabochiy-stazh-266845176.html
Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж
Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж
Продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T07:32+0400
2022-05-24T07:32+0400
2022-05-24T07:32+0400
грузия
новости
общество
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/85/242188542_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_eadf6a6388a3a0355b86fc39c60be1e6.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии будет засчитана как рабочий стаж, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента Грузии.В документе указано, что закон не признает понятия стажера и стажировки, что является проблемой, поскольку стажеры уже работают на государственной службе, но это не засчитывается им в рабочий стаж.Что касается прямых изменений, то в законопроекте определены основные требования к стажерам, обстоятельства расторжения договора, а правила прохождения стажировки будут определены постановлением правительства.Кроме того, правила прохождения стажировки будут определять ответственные должностные лица, в том числе Аппарата Парламента, Администрации Президента, Аппарата Премьер-министра и Правительства, Управления Национального банка, Управления государственного аудита, Канцелярия, Аппарат Высшего совета юстиции, Аппарат Общественного омбудсмена, Служба защиты персональных данных, Аппарат ЦИК, а также Аппарат Конституционного суда и общие суды.Нацменьшинства Грузии могут пройти стажировку в госведомствах >>Законопроект предусматривает, что продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев, что не препятствует лицу пройти стажировку в другом государственном учреждении после расторжение договора.Однако стажер будет иметь право проходить стажировку у одного и того же работодателя только дважды. В проекте уточняется, что стажировка в государственном учреждении не является оплачиваемой.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/85/242188542_281:0:2000:1289_1920x0_80_0_0_24808fdca6c27e82d70587b60aa8283c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, парламент грузии
Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж
Продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии будет засчитана как рабочий стаж, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента Грузии.
В документе указано, что закон не признает понятия стажера и стажировки, что является проблемой, поскольку стажеры уже работают на государственной службе, но это не засчитывается им в рабочий стаж.
Автор законопроекта – фракция "Грузинская мечта" – считает, что для укрепления и развития системы государственной службы необходимо обеспечить трудоустройство на государственную службу молодых, целеустремленных и энергичных кадров.
Что касается прямых изменений, то в законопроекте определены основные требования к стажерам, обстоятельства расторжения договора, а правила прохождения стажировки будут определены постановлением правительства.
Кроме того, правила прохождения стажировки будут определять ответственные должностные лица, в том числе Аппарата Парламента, Администрации Президента, Аппарата Премьер-министра и Правительства, Управления Национального банка, Управления государственного аудита, Канцелярия, Аппарат Высшего совета юстиции, Аппарат Общественного омбудсмена, Служба защиты персональных данных, Аппарат ЦИК, а также Аппарат Конституционного суда и общие суды.
Законопроект предусматривает, что продолжительность стажировки в одном и том же государственном учреждении определяется как не менее шести и не более 12 месяцев, что не препятствует лицу пройти стажировку в другом государственном учреждении после расторжение договора.
Однако стажер будет иметь право проходить стажировку у одного и того же работодателя только дважды. В проекте уточняется, что стажировка в государственном учреждении не является оплачиваемой.