https://sputnik-georgia.ru/20220524/ubiystvo-v-kakheti-prestupnik-v-begakh-266858963.html

Убийство в Кахети: преступник в бегах

Убийство в Кахети: преступник в бегах

В случае, если вина подозреваемого подтвердится на суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T15:51+0400

2022-05-24T15:51+0400

2022-05-24T15:51+0400

происшествия

грузия

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телавский районный суд

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение жителю села Акура (регион Кахети) в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, 21 мая 2022 года обвиняемый после драки из мести выстрелил из охотничьего ружья в двух своих соседей, после чего скрылся с места происшествия.В результате полученных ранений один из раненых мужчин скончался на месте, второго медикам удалось спасти.Разыскиваемый обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы.По ходатайству прокуратуры Телавский районный суд заочно заключил обвиняемого под стражу на время следствия и объявил его в розыск.Расследование уголовного дела продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, телавский районный суд