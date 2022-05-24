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Убийство в Кахети: преступник в бегах
Убийство в Кахети: преступник в бегах
В случае, если вина подозреваемого подтвердится на суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T15:51+0400
2022-05-24T15:51+0400
2022-05-24T15:51+0400
происшествия
грузия
новости
телавский районный суд
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение жителю села Акура (регион Кахети) в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, 21 мая 2022 года обвиняемый после драки из мести выстрелил из охотничьего ружья в двух своих соседей, после чего скрылся с места происшествия.В результате полученных ранений один из раненых мужчин скончался на месте, второго медикам удалось спасти.Разыскиваемый обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы.По ходатайству прокуратуры Телавский районный суд заочно заключил обвиняемого под стражу на время следствия и объявил его в розыск.Расследование уголовного дела продолжается.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, телавский районный суд
Убийство в Кахети: преступник в бегах
В случае, если вина подозреваемого подтвердится на суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение жителю села Акура (регион Кахети) в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 21 мая 2022 года обвиняемый после драки из мести выстрелил из охотничьего ружья в двух своих соседей, после чего скрылся с места происшествия.
В результате полученных ранений один из раненых мужчин скончался на месте, второго медикам удалось спасти.
Разыскиваемый обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы.
По ходатайству прокуратуры Телавский районный суд заочно заключил обвиняемого под стражу на время следствия и объявил его в розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.