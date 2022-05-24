https://sputnik-georgia.ru/20220524/zapadnye-politiki-ne-znayut-chto-takoe-rossiya--lavrov-266853659.html

Западные политики не знают, что такое Россия – Лавров

Западные политики не знают, что такое Россия – Лавров

На Западе делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, отметил дипломат 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T13:20+0400

2022-05-24T13:20+0400

2022-05-24T13:20+0400

новости

россия

в мире

евгений примаков

украина

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265039712_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e1ad44984d9e227926733d2d6eaf658c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил глава МИД Сергей Лавров.Российский дипломат сделал заявление, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру", передает РИА Новости.Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле". Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.

украина

германия

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, в мире, евгений примаков, украина, германия, сша