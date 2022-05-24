https://sputnik-georgia.ru/20220524/zapadnye-politiki-ne-znayut-chto-takoe-rossiya--lavrov-266853659.html
Западные политики не знают, что такое Россия – Лавров
Западные политики не знают, что такое Россия – Лавров
На Западе делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, отметил дипломат 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T13:20+0400
2022-05-24T13:20+0400
2022-05-24T13:20+0400
новости
россия
в мире
евгений примаков
украина
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265039712_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e1ad44984d9e227926733d2d6eaf658c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил глава МИД Сергей Лавров.Российский дипломат сделал заявление, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру", передает РИА Новости.Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле". Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
украина
германия
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/07/265039712_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f030a7122ee28cfc82ea9d2bbd312854.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, в мире, евгений примаков, украина, германия, сша
Западные политики не знают, что такое Россия – Лавров
На Западе делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Российский дипломат сделал заявление, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру", передает РИА Новости
.
"Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", – сказал Лавров.
Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.