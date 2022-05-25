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https://sputnik-georgia.ru/20220525/biblioteku-im-mirzy-gelovani-obnovili-tekhnikoy-dlya-slepykh-i-slabovidyaschikh-266879231.html
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Отныне у слепых и слабовидящих посетителей библиотеки будет намного больше возможностей для получения информации и развития профессиональных навыков 25.05.2022, Sputnik Грузия
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2022-05-25T12:20+0400
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новости
грузия
библиотека
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальное агентство информационного общества Республики Корея обновило специальное оборудование для слепых и слабовидящих в многофункциональной библиотеке имени Мирзы Геловани, говорится в сообщении "Ассоциации многофункциональных библиотек Тбилиси".Отныне у слепых и слабовидящих посетителей библиотеки будет бесплатный доступ к новейшей технике, что поможет им в получении информации, образования и развития профессиональных навыков.Центр был обновлен следующей техникой: устройство для чтения печатного текста, беспроводной контроллер Брайля, стационарное и портативное устройство для увеличения и чтения изображений и текста, устройство, озвучивающее визуальные материалы (которое позволяет слепым ознакомиться с текстом, распознавать лица, штрих-коды, купюры, цвета и другое), портативный мультиплеер с системой OCR, портативная видеолупа для слабовидящих и многое другое. Агентство также оснастило центр новейшей компьютерной техникой, фото- и аудиосистемами.Грузино-корейский центр доступа к информации – многофункциональная организация, в состав которой входит учебная лаборатория по информационным и коммуникационным технологиям, общее рабочее пространство, звукозаписывающая студия и другие сервисы для слепых и слабовидящих людей.В специально обустроенном интернет-пространстве для слепых и слабовидящих гостей есть устройства для чтения книг, доступ к Интернету и любой цифровой или печатной информации, что способствует росту информированности, возможности дистанционного обучения и включения в общественную жизнь.
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общество, новости, грузия, библиотека

Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих

12:20 25.05.2022
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
© Tbilisi Libraries
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Отныне у слепых и слабовидящих посетителей библиотеки будет намного больше возможностей для получения информации и развития профессиональных навыков
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальное агентство информационного общества Республики Корея обновило специальное оборудование для слепых и слабовидящих в многофункциональной библиотеке имени Мирзы Геловани, говорится в сообщении "Ассоциации многофункциональных библиотек Тбилиси".
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
© Tbilisi Libraries
Отныне у слепых и слабовидящих посетителей библиотеки будет бесплатный доступ к новейшей технике, что поможет им в получении информации, образования и развития профессиональных навыков.
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
© Tbilisi Libraries
Центр был обновлен следующей техникой: устройство для чтения печатного текста, беспроводной контроллер Брайля, стационарное и портативное устройство для увеличения и чтения изображений и текста, устройство, озвучивающее визуальные материалы (которое позволяет слепым ознакомиться с текстом, распознавать лица, штрих-коды, купюры, цвета и другое), портативный мультиплеер с системой OCR, портативная видеолупа для слабовидящих и многое другое.
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
© Tbilisi Libraries
Агентство также оснастило центр новейшей компьютерной техникой, фото- и аудиосистемами.
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
© Tbilisi Libraries
Грузино-корейский центр доступа к информации – многофункциональная организация, в состав которой входит учебная лаборатория по информационным и коммуникационным технологиям, общее рабочее пространство, звукозаписывающая студия и другие сервисы для слепых и слабовидящих людей.
© Tbilisi LibrariesБиблиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой для слепых и слабовидящих
© Tbilisi Libraries
В специально обустроенном интернет-пространстве для слепых и слабовидящих гостей есть устройства для чтения книг, доступ к Интернету и любой цифровой или печатной информации, что способствует росту информированности, возможности дистанционного обучения и включения в общественную жизнь.
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