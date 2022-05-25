https://sputnik-georgia.ru/20220525/bystree-i-luchshe-rikotskiy-pereval-v-gruzii-moderniziruetsya-266895120.html

Быстрее и лучше: Рикотский перевал в Грузии модернизируется

Быстрее и лучше: Рикотский перевал в Грузии модернизируется

Новая дорога будет отвечать всем современным стандартам безопасности дорожного движения 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T19:33+0400

2022-05-25T19:33+0400

2022-05-25T19:39+0400

новости

грузия

экономика

рикотский перевал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/10/266032125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93f466a4db2d264111b9d458111ecccc.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Часть участков обновленной трассы на Рикотском перевале, соединяющем Восточную Грузию с Западной, откроется в 2022 году, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, представляя ежегодный отчет в парламенте.Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 97 мостов и 51 тоннель. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти – 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое. На строительных работах к этому времени заняты более четырех тысяч человек, 68% из которых – граждане Грузии.Новая дорога будет отвечать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Стоимость проекта до 2,6 миллиарда лари.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, экономика, рикотский перевал