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"Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов
"Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов
Заявление посольства США охладило пыл оппозиции, подчеркнул Кобахидзе 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T21:02+0400
2022-05-25T21:02+0400
2022-05-25T21:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция получила достойный ответ от посольства США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения оппозиции.Сразу после обвинительного приговора гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия оппозиционеры заявили, что судье по этому делу Лаша Чхиквадзе отказали в участии в американской программе по повышению квалификации.Посольство США распространило заявление, в котором заявило, что программы поддержки судов в Грузии направленны на обеспечение их независимости и усиление и не связаны с политикой и теми, кто находится у власти в Грузии.Депутат от оппозиционного "Нацдвижения" Роман Гоциридзе ранее заявил о необходимости составить "черный список" судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиями по политическим мотивам и попирают судебную систему. В частности, туда должны были быть внесены люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.
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политика, грузия, новости, ника гварамия, роман гоциридзе, ираклий гарибашвили, сша
"Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов
21:02 25.05.2022 (обновлено: 21:07 25.05.2022)
Заявление посольства США охладило пыл оппозиции, подчеркнул Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция получила достойный ответ от посольства США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения оппозиции.
Сразу после обвинительного приговора гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия оппозиционеры заявили, что судье по этому делу Лаша Чхиквадзе отказали в участии в американской программе по повышению квалификации.
Посольство США распространило заявление, в котором заявило, что программы поддержки судов в Грузии направленны на обеспечение их независимости и усиление и не связаны с политикой и теми, кто находится у власти в Грузии.
"Заявление посольства США охладило пыл оппозиции, доказывающей, что посольство США якобы совершало преступление, приглашало судей и осуществляло давление на суд, пытаясь неформально ими управлять", - сказал Кобахидзе.
Депутат от оппозиционного "Нацдвижения" Роман Гоциридзе ранее заявил о необходимости составить "черный список" судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиями по политическим мотивам и попирают судебную систему. В частности, туда должны были быть внесены люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.
Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.