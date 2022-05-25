https://sputnik-georgia.ru/20220525/gruzinskaya-mechta-oppozitsiya-poluchila-dostoynyy-otvet-diplomatov-266897430.html

"Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов

"Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов

Заявление посольства США охладило пыл оппозиции, подчеркнул Кобахидзе 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция получила достойный ответ от посольства США, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя обвинения оппозиции.Сразу после обвинительного приговора гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия оппозиционеры заявили, что судье по этому делу Лаша Чхиквадзе отказали в участии в американской программе по повышению квалификации.Посольство США распространило заявление, в котором заявило, что программы поддержки судов в Грузии направленны на обеспечение их независимости и усиление и не связаны с политикой и теми, кто находится у власти в Грузии.Депутат от оппозиционного "Нацдвижения" Роман Гоциридзе ранее заявил о необходимости составить "черный список" судей, прокуроров и представителей силовых структур, которые занимаются преследованиями по политическим мотивам и попирают судебную систему. В частности, туда должны были быть внесены люди, причастные к приговору гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан. По словам главы грузинского правительства, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей.

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политика, грузия, новости, ника гварамия, роман гоциридзе, ираклий гарибашвили, сша