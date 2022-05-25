https://sputnik-georgia.ru/20220525/gruziya-azerbaydzhan-i-kazakhstan-nachinayut-konteynernye-perevozki-v-rumyniyu-266889000.html

Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают контейнерные перевозки в Румынию

Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают контейнерные перевозки в Румынию

Запуск фидерной линии между портами Черного моря поспособствует росту грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте, отмечают в ведомстве 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T17:21+0400

2022-05-25T17:21+0400

2022-05-25T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Между портами Поти/Батуми и Констанца назначается фидерное судно, сообщает пресс-служба "Грузинской железной дороги".Фидерное судно – это грузовое судно среднего размера, которое может ходить на сравнительно мелких глубинах."Судно вместимостью 210 TEU будет выполнять три рейса в месяц", - говорится в сообщении.Контейнерные перевозки из грузинских портов в Европу посредством фидерного судна будет осуществлять дочерняя компания ГЖД GR Logistics совместно с терминалами Ady Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан) и Каспийской судоходной компанией ASCO.По информации ГЖД, первое фидерное судно из порта Поти доставит контейнеры вместимостью 146 TEU в румынский порт, а именно в Констанцу. После перегрузки в порту Констанца груз на борту будет отправлен в Германию и Венгрию, а затем и в другие страны Европы.Проект поддерживается румынской компанией Grampet, входящей в Консорциум ТМТМ. В контейнерных перевозках также участвуют компании Rail Cargo и Metrans.Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – один из коридоров китайского "Шелкового пути".Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.Развитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути.

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железная дорога, гжд, азербайджан, казахстан, поти, новости, грузия, экономика, экономика грузии