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Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают контейнерные перевозки в Румынию
Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают контейнерные перевозки в Румынию
Запуск фидерной линии между портами Черного моря поспособствует росту грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте, отмечают в ведомстве 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T17:21+0400
2022-05-25T17:21+0400
2022-05-25T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Между портами Поти/Батуми и Констанца назначается фидерное судно, сообщает пресс-служба "Грузинской железной дороги".Фидерное судно – это грузовое судно среднего размера, которое может ходить на сравнительно мелких глубинах."Судно вместимостью 210 TEU будет выполнять три рейса в месяц", - говорится в сообщении.Контейнерные перевозки из грузинских портов в Европу посредством фидерного судна будет осуществлять дочерняя компания ГЖД GR Logistics совместно с терминалами Ady Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан) и Каспийской судоходной компанией ASCO.По информации ГЖД, первое фидерное судно из порта Поти доставит контейнеры вместимостью 146 TEU в румынский порт, а именно в Констанцу. После перегрузки в порту Констанца груз на борту будет отправлен в Германию и Венгрию, а затем и в другие страны Европы.Проект поддерживается румынской компанией Grampet, входящей в Консорциум ТМТМ. В контейнерных перевозках также участвуют компании Rail Cargo и Metrans.Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – один из коридоров китайского "Шелкового пути".Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.Развитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути.
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железная дорога, гжд, азербайджан, казахстан, поти, новости, грузия, экономика, экономика грузии
Грузия, Азербайджан и Казахстан начинают контейнерные перевозки в Румынию
Запуск фидерной линии между портами Черного моря поспособствует росту грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Между портами Поти/Батуми и Констанца назначается фидерное судно, сообщает пресс-служба "Грузинской железной дороги".
Фидерное судно – это грузовое судно среднего размера, которое может ходить на сравнительно мелких глубинах.
Запуск фидерной линии между портами Черного моря будет способствовать увеличению грузопотока на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Контейнерные перевозки будут осуществляться по направлению Европа-Китай-Европа и Европа-Средняя Азия-Европа.
"Судно вместимостью 210 TEU будет выполнять три рейса в месяц", - говорится в сообщении.
Контейнерные перевозки из грузинских портов в Европу посредством фидерного судна будет осуществлять дочерняя компания ГЖД GR Logistics совместно с терминалами Ady Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан) и Каспийской судоходной компанией ASCO.
По информации ГЖД, первое фидерное судно из порта Поти доставит контейнеры вместимостью 146 TEU в румынский порт, а именно в Констанцу. После перегрузки в порту Констанца груз на борту будет отправлен в Германию и Венгрию, а затем и в другие страны Европы.
Проект поддерживается румынской компанией Grampet, входящей в Консорциум ТМТМ. В контейнерных перевозках также участвуют компании Rail Cargo и Metrans.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – один из коридоров китайского "Шелкового пути".
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Развитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути.