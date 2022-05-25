https://sputnik-georgia.ru/20220525/gruziya-i-armeniya-dogovorilis-usilit-sotrudnichestvo-v-sfere-smi-i-mediagramotnosti-266893380.html

Грузия и Армения договорились усилить сотрудничество в сфере СМИ и медиаграмотности

Грузия и Армения договорились усилить сотрудничество в сфере СМИ и медиаграмотности

Руководство армянской Комиссии находится в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T18:22+0400

2022-05-25T18:22+0400

2022-05-25T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии и Комиссия по телевидению и радио Армении в целях активизации сотрудничества в сфере медиа и медиаграмотности подписали соглашение о сотрудничестве.Руководство армянской Комиссии находится в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.Документ с грузинкой стороны подписал член Комиссии Вахтанг Абашидзе, а с армянской - председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян.Стороны договорились осуществлять координацию в соответствии с действующими законами и постановлениями Европарламента и Евросовета в рамках директивы об аудиовизуальных медиауслугах.Представители грузинской Комиссии проинформировали коллег о своих проектах, деятельности и планах в сфере регулирования аудиовизуальных медиауслуг и медиаграмотности.В рамках визита, Акопян посетил Общественный вещатель Грузии и ознакомился с деятельностью телеканала.

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