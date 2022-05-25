https://sputnik-georgia.ru/20220525/iz-tbilisi-v-batumi-mozhno-budet-doekhat-za-3-chasa-i-40-minut-266896179.html

Из Тбилиси в Батуми можно будет доехать за 3 часа и 40 минут

Из Тбилиси в Батуми можно будет доехать за 3 часа и 40 минут

В этом году завершается строительство двух участков трассы Самтредия-Григолети 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Время поездки из Тбилиси в Батуми сократится до 3 часов 40 минут после завершения строительства ряда участков трассы Восток-Запад, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, представляя ежегодный отчет в парламенте.Европейская транзитная дорога Е-60 - по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.На сегодняшний день для того, чтобы доехать из столицы Грузии в Батуми, требуется около 5 часов.По словам Карселадзе, в этом году завершается строительство двух участков трассы Самтредия-Григолети общей протяженностью 21 километр.Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.

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