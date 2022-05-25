https://sputnik-georgia.ru/20220525/kak-defitsit-yoda-skazyvaetsya-na-urovne-iq-otvet-endokrinologa-266877748.html
Как дефицит йода сказывается на уровне IQ? Ответ эндокринолога
Как дефицит йода сказывается на уровне IQ? Ответ эндокринолога
Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T11:41+0400
2022-05-25T11:41+0400
2022-05-25T11:41+0400
советы врачей
новости
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Дефицит йода влияет на уровень IQ у людей, заявила заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России – директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.По ее словам, уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Врач утверждает, что незначительный дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет явно выраженных симптомов. При этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.По ее словам, самый эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, – употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.Между тем, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей, отмечает медик.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
советы врачей, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
Как дефицит йода сказывается на уровне IQ? Ответ эндокринолога
Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Дефицит йода влияет на уровень IQ у людей, заявила заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России – директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.
По ее словам, уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%.
Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.
"У людей, постоянно проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, умственные показатели (уровень IQ) снижаются на 10-13%, что ассоциировано со снижением успеваемости детей в учебе, а среди взрослых – с меньшей экономической продуктивностью, более низкими зарплатами", – сказала Трошина в интервью РИА Новости.
Врач утверждает, что незначительный дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет явно выраженных симптомов. При этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.
По ее словам, самый эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, – употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.
Между тем, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей, отмечает медик.