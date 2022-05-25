https://sputnik-georgia.ru/20220525/kak-defitsit-yoda-skazyvaetsya-na-urovne-iq-otvet-endokrinologa-266877748.html

Как дефицит йода сказывается на уровне IQ? Ответ эндокринолога

Как дефицит йода сказывается на уровне IQ? Ответ эндокринолога

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Дефицит йода влияет на уровень IQ у людей, заявила заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России – директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.По ее словам, уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной профилактики, снижается на 10-13%.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Врач утверждает, что незначительный дефицит йода, в отличии от тяжелого, зачастую не имеет явно выраженных симптомов. При этом дети школьного возраста без нарушений функций щитовидной железы, которые родились и жили в регионах с умеренным йодным дефицитом, имеют некоторый интеллектуальный дефицит по сравнению с детьми, получавшими йодную профилактику.По ее словам, самый эффективный метод профилактики йододефицитных заболеваний, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, – употребление йодированной соли, подчеркнула Трошина.Между тем, увеличение добавочной стоимости при йодировании 1 килограмма соли не превышает 2 рублей, отмечает медик.

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