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Как Приднестровье становится новой точкой в противостоянии России и Запада?
Как Приднестровье становится новой точкой в противостоянии России и Запада?
В апреле 2022 года весь мир вновь заговорил о Приднестровье. На фоне российской спецоперации на Украине в регионе произошли три теракта 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T13:34+0400
2022-05-25T13:34+0400
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В терактах власти непризнанной ПМР увидели "украинский след". Как Приднестровье вновь стало горячей точкой на карте Европы? Почему это произошло спустя 30 лет после конфликта 1992 года? И почему Запад хотел бы заполучить Приднестровье в свою сферу влияния? Об этом – смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, молдова, россия, конфликты, видео
Как Приднестровье становится новой точкой в противостоянии России и Запада?
13:34 25.05.2022 (обновлено: 13:37 25.05.2022)
В апреле 2022 года весь мир вновь заговорил о Приднестровье. На фоне российской спецоперации на Украине в регионе произошли три теракта
В терактах власти непризнанной ПМР увидели "украинский след". Как Приднестровье вновь стало горячей точкой на карте Европы? Почему это произошло спустя 30 лет после конфликта 1992 года? И почему Запад хотел бы заполучить Приднестровье в свою сферу влияния? Об этом – смотрите в видео.