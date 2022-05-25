https://sputnik-georgia.ru/20220525/kak-pridnestrove-stanovitsya-novoy-tochkoy-v-protivostoyanii-rossii-i-zapada-266883402.html

Как Приднестровье становится новой точкой в противостоянии России и Запада?

Как Приднестровье становится новой точкой в противостоянии России и Запада?

В апреле 2022 года весь мир вновь заговорил о Приднестровье. На фоне российской спецоперации на Украине в регионе произошли три теракта 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T13:34+0400

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В терактах власти непризнанной ПМР увидели "украинский след". Как Приднестровье вновь стало горячей точкой на карте Европы? Почему это произошло спустя 30 лет после конфликта 1992 года? И почему Запад хотел бы заполучить Приднестровье в свою сферу влияния? Об этом – смотрите в видео.

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