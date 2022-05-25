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Какого числа празднуют Шавуот или праздник дарования Торы в 2022?

Какого числа празднуют Шавуот или праздник дарования Торы в 2022?

Шавуот – один из трех главных еврейских храмовых праздников, связанных с паломничеством – он посвящен дарованию Торы

2022-05-25T17:01+0400

2022-05-25T17:01+0400

2022-05-25T17:01+0400

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По еврейскому календарю Шавуот празднуют шестого числа месяца сиван, через 50 дней после иудейской Пасхи – Исхода евреев из Египта.Какого числа празднуют Шавуот или праздник дарования Торы в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Какого числа празднуют Шавуот?Еврейский праздник Шавуот в 2022-м выпадает на 5 июня, но, как и все иудейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.По преданию, именно в этот день Господь даровал через Моисея своему народу скрижали Завета с десятью заповедями, которые устанавливают морально-нравственные правила поведения.Моисей также получил устные заповеди, часть которых записал (свиток Пятикнижия – Письменная Тора), а вторую часть – Устную Тору – записали только после разрушения Второго Храма через 1 500 лет.Устная Тора – это многотомное произведение Талмуд и много других книг, объединенных общим названием Мидраш.Народ Израиля, получив Тору, поклялся перед Богом, что будет все заповеди всегда выполнять и никогда от них не отступит.Материал подготовлен на основе открытых источников

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