https://sputnik-georgia.ru/20220525/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-maya-2022-266853388.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 мая 2022

Какой сегодня церковный праздник: 25 мая 2022

По православному церковному календарю 25 мая 2022 отмечают день памяти святителей Епифания, Савина, Полувия и Германа

2022-05-25T01:00+0400

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Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые, и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕпифанийПо церковному календарю 25 мая поминают cвятого Епифания, епископа Кипрского, жившего в IV веке.Жил будущий cвятой в Финикии. По происхождению был евреем и получил блестящее образование. Однажды он увидел, как монах отдал свою одежду нищему. Это настолько поразило Епифания, что он попросил монаха наставить его в христианстве и принял крещение.В монастыре он был в послушании у старца Иллариона и переписывал греческие книги. Став епископом, он прославился как защитник веры и любовью к нищим.За свои подвиги и благочестивую жизнь он получил дар чудотворения и видеть схождение Святого Духа на Святые Дары во время Божественной литургии. Святитель скончался в 403 году. Перед смертью он наставлял учеников соблюдать Божьи заповеди и хранить ум от нечистых помыслов.СавинПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Савина, епископа Кипрского.Он был родом из финикийского города Ликии. Узнав об известном подвижнике, преподобном Епифании, Савин направился к нему, принял постриг и пять лет провел с ним в пустыне. Позже он описал жизнь и подвиги своего духовного наставника.Епифаний, став епископом Кипрским, рукоположил Савина в сан пресвитера, который после смерти учителя стал его преемником на кипрской кафедре. Ревностно исполняя свое новое послушание мудрый архипастырь, защищал церковь от еретиков. Умер он в преклонных годах в середине V века.Епископ РинокирскийПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Полувия, епископа Ринокирского.Полувий был учеником святого Епифания. С молодых лет он сопровождал преподобного во всех путешествиях, записывая жизнь учителя и чудеса, им совершенные.Епифаний святому Полувию завещал идти в Египет. Ученик, не дожидаясь погребения учителя, со смирением исполнил его завет. В Египте он был поставлен епископом города Ринокир.За добродетельную подвижническую жизнь святой удостоился дара чудотворений. Однажды, во время засухи, Господь по его молитве ниспослал дождь и умножил урожай на полях.Скончался он в V веке в глубокой старости.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 25 мая поминают святителя Германа, патриарха Константинопольского.Родился будущий святой в VII веке в семье одного из первых сенаторов. Отца убили в результате дворцовых интриг, а маленького Германа отдали в обитель для получения духовного образования.Изучив основательно Святое Писание, он стал известным и уважаемым священником. Германа со временем пригласили на епископскую кафедру города Кизик, а затем избрали Патриархом Константинопольским.Когда в империи стали господствовать иконоборцы, которым покровительствовал император Лев Исавр (717-741), патриарх твердо встал на защиту Православной веры, но силы были неравны.Патриарх назвал императора еретиком и вынужден был оставить Первосвятительскую кафедру. Оскорбленный Лев послал воинов, жестоко избивших святителя.Герман удалился в монастырь и прожил в обители примерно 15 лет до своей кончины.ИмениныПо церковному календарю 25 мая именины отмечают Герман, Иван, Денис, Петр, Семен, Федор и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников