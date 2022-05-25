https://sputnik-georgia.ru/20220525/meriya-tbilisi-otrestavriruet-dom-muzey-meraba-kostava-266882840.html

Мэрия Тбилиси отреставрирует дом-музей Мераба Костава

Мэрия Тбилиси отреставрирует дом-музей Мераба Костава

Со дня основания музей располагался на улице Зандукели, №1, где родился и жил до конца жизни национальный герой Грузии 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T15:16+0400

2022-05-25T15:16+0400

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мераб костава

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Мемориальный дом-музей Мераба Костава будет отреставрирован – о начале работ объявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.В связи с восстановительными работами культурное наследие, хранящееся в музее и музейном фонде, в соответствии с правилами и инструкциями по охране ценностей, перемещено в охраняемое место для изучения и переработки.Восстановительные работы будут проходить в течение 18 месяцев.Мемориальный дом-музей Мераба Костава был основан в 1991 году по инициативе первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Со дня основания музей располагался на улице Зандукели, №1, где родился и жил до конца жизни национальный герой Грузии Мераб Костава.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, каха каладзе, тбилиси, мераб костава