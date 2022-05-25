https://sputnik-georgia.ru/20220525/milliony-na-kolesakh-vystavka-retro-avtomobiley-v-telavi---foto-266874598.html

Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото

Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото

На востоке Грузии в городе Телави прошла одна из самых крупных в стране выставок уникальных и ретро-автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие... 25.05.2022, Sputnik Грузия

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Жители и гости Телави были впечатлены - к ним приехали настоящие музейные экспонаты! Некоторые из таких машины многие видели только в кино. Теперь их можно было увидеть своими глазами и даже дотронуться до настоящих легенд мирового автопрома.

телави

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