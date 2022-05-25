Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото
Такое шоу в Телави состоялось впервые и имело оглушительный успех!
Такое шоу в Телави состоялось впервые и имело оглушительный успех!
Жители и гости города могли полюбоваться на настоящие легенды мирового автопрома.
Жители и гости города могли полюбоваться на настоящие легенды мирового автопрома.
Особое внимание телавцы уделяли джипам середины XX века. А ведь эти машины - на ходу.
Особое внимание телавцы уделяли джипам середины XX века. А ведь эти машины - на ходу.
Пожалуй, даже в масштабах Грузии такая выставка была одной из самых крупных.
Пожалуй, даже в масштабах Грузии такая выставка была одной из самых крупных.
Желающие могли не только посмотреть, но и дотронуться до редких автомобилей.
Желающие могли не только посмотреть, но и дотронуться до редких автомобилей.
Интересующихся было много, а желающих прокатиться - еще больше.
Интересующихся было много, а желающих прокатиться - еще больше.
На выставке были представлены различные автомобили XX века. Говорят, что общая стоимость экспонатов составляла несколько миллионов долларов.
На выставке были представлены различные автомобили XX века. Говорят, что общая стоимость экспонатов составляла несколько миллионов долларов.
Даже тюнингованные автомобили времен СССР тоже на ней присутствовали.
Даже тюнингованные автомобили времен СССР тоже на ней присутствовали.
На многие автомобили было интересно не только посмотреть со стороны, но и заглянуть к ним под капот.
На многие автомобили было интересно не только посмотреть со стороны, но и заглянуть к ним под капот.
Шоу смогло состоятся благодаря поддержке мэрии города Телави и представителей местных властей.
Шоу смогло состоятся благодаря поддержке мэрии города Телави и представителей местных властей.
Организовала выставку Ассоциация исторических автомобилей Грузии.
Организовала выставку Ассоциация исторических автомобилей Грузии.
Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили.
Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили.
Такое зрелище жители города запомнят надолго. Это вам не салоны современных авто.
Такое зрелище жители города запомнят надолго. Это вам не салоны современных авто.
Рядом с редкими и ретро-автомобилями расположились и мотоциклы. Эти экспонаты вызывали не меньший интерес посетителей.
Рядом с редкими и ретро-автомобилями расположились и мотоциклы. Эти экспонаты вызывали не меньший интерес посетителей.
Жители города надеются, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.
Жители города надеются, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.