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https://sputnik-georgia.ru/20220525/milliony-na-kolesakh-vystavka-retro-avtomobiley-v-telavi---foto-266874598.html
Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото
Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото
На востоке Грузии в городе Телави прошла одна из самых крупных в стране выставок уникальных и ретро-автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие... 25.05.2022, Sputnik Грузия
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Жители и гости Телави были впечатлены - к ним приехали настоящие музейные экспонаты! Некоторые из таких машины многие видели только в кино. Теперь их можно было увидеть своими глазами и даже дотронуться до настоящих легенд мирового автопрома.
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фотография, фотоленты, мультимедиа, автомобили, транспорт, телави, туризм в грузии, винтаж, фото

Миллионы на колесах: выставка ретро-автомобилей в Телави - фото

08:38 25.05.2022 (обновлено: 08:39 25.05.2022)
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На востоке Грузии в городе Телави прошла одна из самых крупных в стране выставок уникальных и ретро-автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие снимки этого мероприятия.
Жители и гости Телави были впечатлены - к ним приехали настоящие музейные экспонаты! Некоторые из таких машины многие видели только в кино. Теперь их можно было увидеть своими глазами и даже дотронуться до настоящих легенд мирового автопрома.
© photo: Sputnik / Stringer

Такое шоу в Телави состоялось впервые и имело оглушительный успех!

Такое шоу в Телави состоялось впервые и имело оглушительный успех! - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Такое шоу в Телави состоялось впервые и имело оглушительный успех!

© photo: Sputnik / Stringer

Жители и гости города могли полюбоваться на настоящие легенды мирового автопрома.

Жители и гости города могли полюбоваться на настоящие легенды мирового автопрома. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жители и гости города могли полюбоваться на настоящие легенды мирового автопрома.

© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание телавцы уделяли джипам середины XX века. А ведь эти машины - на ходу.

Особое внимание телавцы уделяли джипам середины XX века. А ведь эти машины - на ходу. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Особое внимание телавцы уделяли джипам середины XX века. А ведь эти машины - на ходу.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожалуй, даже в масштабах Грузии такая выставка была одной из самых крупных.

Пожалуй, даже в масштабах Грузии такая выставка была одной из самых крупных. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Пожалуй, даже в масштабах Грузии такая выставка была одной из самых крупных.

© photo: Sputnik / Stringer

Желающие могли не только посмотреть, но и дотронуться до редких автомобилей.

Желающие могли не только посмотреть, но и дотронуться до редких автомобилей. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Желающие могли не только посмотреть, но и дотронуться до редких автомобилей.

© photo: Sputnik / Stringer

Интересующихся было много, а желающих прокатиться - еще больше.

Интересующихся было много, а желающих прокатиться - еще больше. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Интересующихся было много, а желающих прокатиться - еще больше.

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены различные автомобили XX века. Говорят, что общая стоимость экспонатов составляла несколько миллионов долларов.

На выставке были представлены различные автомобили XX века. Говорят, что общая стоимость экспонатов составляла несколько миллионов долларов. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке были представлены различные автомобили XX века. Говорят, что общая стоимость экспонатов составляла несколько миллионов долларов.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже тюнингованные автомобили времен СССР тоже на ней присутствовали.

Даже тюнингованные автомобили времен СССР тоже на ней присутствовали. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Даже тюнингованные автомобили времен СССР тоже на ней присутствовали.

© photo: Sputnik / Stringer

На многие автомобили было интересно не только посмотреть со стороны, но и заглянуть к ним под капот.

На многие автомобили было интересно не только посмотреть со стороны, но и заглянуть к ним под капот. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

На многие автомобили было интересно не только посмотреть со стороны, но и заглянуть к ним под капот.

© photo: Sputnik / Stringer

Шоу смогло состоятся благодаря поддержке мэрии города Телави и представителей местных властей.

Шоу смогло состоятся благодаря поддержке мэрии города Телави и представителей местных властей. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Шоу смогло состоятся благодаря поддержке мэрии города Телави и представителей местных властей.

© photo: Sputnik / Stringer

Организовала выставку Ассоциация исторических автомобилей Грузии.

Организовала выставку Ассоциация исторических автомобилей Грузии. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Организовала выставку Ассоциация исторических автомобилей Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили.

Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль прошел в память о выдающемся жителе Телави, члене ассоциации Отаре Отарашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Такое зрелище жители города запомнят надолго. Это вам не салоны современных авто.

Такое зрелище жители города запомнят надолго. Это вам не салоны современных авто. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Такое зрелище жители города запомнят надолго. Это вам не салоны современных авто.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с редкими и ретро-автомобилями расположились и мотоциклы. Эти экспонаты вызывали не меньший интерес посетителей.

Рядом с редкими и ретро-автомобилями расположились и мотоциклы. Эти экспонаты вызывали не меньший интерес посетителей. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с редкими и ретро-автомобилями расположились и мотоциклы. Эти экспонаты вызывали не меньший интерес посетителей.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители города надеются, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.

Жители города надеются, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жители города надеются, что подобные выставки и шоу в Телави будут проходить чаще.

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