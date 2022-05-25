https://sputnik-georgia.ru/20220525/nazvana-data-nachala-kapitalnogo-remonta-prospekta-melikishvili-v-tbilisi-266880357.html

Названа дата начала капитального ремонта проспекта Меликишвили в Тбилиси

Названа дата начала капитального ремонта проспекта Меликишвили в Тбилиси

Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T12:34+0400

2022-05-25T12:34+0400

2022-05-25T12:46+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23792/83/237928380_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_42b7ce35bcbdbdf8a41e2624d549a175.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 15 июня после того, как завершится учебный процесс в школах, заявил мэр Каха Каладзе.Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.По его словам, мэрия уже выбрала компанию-контрактора, и проект полностью согласован.Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться во время ремонта проспекта Меликишвили."Все это делается для нашего города, наших детей. Если будет дискомфорт, то нам придется потерпеть, так как по другому не получится", – сказал Каладзе.Подробная информация об альтернативном маршруте движения транспорта будет размещена на сайте мэрии и в социальной сети. Информацию о маршрутах также будут транслировать по телевидению. Кроме того, горожане получат короткие текстовые сообщения об изменениях.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси