https://sputnik-georgia.ru/20220525/nazvana-data-nachala-kapitalnogo-remonta-prospekta-melikishvili-v-tbilisi-266880357.html
Названа дата начала капитального ремонта проспекта Меликишвили в Тбилиси
Названа дата начала капитального ремонта проспекта Меликишвили в Тбилиси
Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T12:34+0400
2022-05-25T12:34+0400
2022-05-25T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 15 июня после того, как завершится учебный процесс в школах, заявил мэр Каха Каладзе.Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.По его словам, мэрия уже выбрала компанию-контрактора, и проект полностью согласован.Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться во время ремонта проспекта Меликишвили."Все это делается для нашего города, наших детей. Если будет дискомфорт, то нам придется потерпеть, так как по другому не получится", – сказал Каладзе.Подробная информация об альтернативном маршруте движения транспорта будет размещена на сайте мэрии и в социальной сети. Информацию о маршрутах также будут транслировать по телевидению. Кроме того, горожане получат короткие текстовые сообщения об изменениях.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.
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грузия, новости, общество, тбилиси
Названа дата начала капитального ремонта проспекта Меликишвили в Тбилиси
12:34 25.05.2022 (обновлено: 12:46 25.05.2022)
Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 15 июня после того, как завершится учебный процесс в школах, заявил мэр Каха Каладзе.
Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.
"Эта дата была выбрана, так как 15 июня заканчивается учеба. Многие люди выезжают из города. Поэтому движение будет облегчено. Нам придется полностью перекрыть проспект", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, мэрия уже выбрала компанию-контрактора, и проект полностью согласован.
Мэр Тбилиси принес извинения жителям города за неудобства, с которыми им придется столкнуться во время ремонта проспекта Меликишвили.
"Все это делается для нашего города, наших детей. Если будет дискомфорт, то нам придется потерпеть, так как по другому не получится", – сказал Каладзе.
Подробная информация об альтернативном маршруте движения транспорта будет размещена на сайте мэрии и в социальной сети. Информацию о маршрутах также будут транслировать по телевидению. Кроме того, горожане получат короткие текстовые сообщения об изменениях.
На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.
Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.