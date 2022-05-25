https://sputnik-georgia.ru/20220525/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-trekh-regionakh-gruzii-266882292.html

В регионах Грузии изъяли оружие и боеприпасы

В регионах Грузии изъяли оружие и боеприпасы

Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурии 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T14:04+0400

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2022-05-25T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны три человека, сообщается на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурия. Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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мвд грузии, грузия, новости, происшествия, шида картли, мцхета-мтианети, гурия, преступность в грузии