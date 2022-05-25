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В регионах Грузии изъяли оружие и боеприпасы
В регионах Грузии изъяли оружие и боеприпасы
Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурии 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T14:04+0400
2022-05-25T14:04+0400
2022-05-25T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны три человека, сообщается на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурия. Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, новости, происшествия, шида картли, мцхета-мтианети, гурия, преступность в грузии
В регионах Грузии изъяли оружие и боеприпасы
14:04 25.05.2022 (обновлено: 14:05 25.05.2022)
Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурии
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik.
Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны три человека, сообщается на сайте
МВД Грузии.
Задержания были произведены в регионах Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Гурия. Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим.
В ходе оперативно-следственных мероприятий полиция изъяла два автомата, пистолет "Браунинг", а также около двух десятков обойм и несколько сотен боевых патронов.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.