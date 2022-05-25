https://sputnik-georgia.ru/20220525/politolog-gvaramiya-ne-dostoin-podderzhki-zapada-chi-tsennosti-on-ignoriroval-266898194.html

Политолог: Гварамия не достоин поддержки Запада, чьи ценности он игнорировал

Политолог: Гварамия не достоин поддержки Запада, чьи ценности он игнорировал

Западные партнеры вступаются за осужденного медиаменеджера Нику Гварамия, в то время как он сам много раз унижал западные ценности – так прокомментировал... 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T21:17+0400

2022-05-25T21:17+0400

2022-05-25T21:34+0400

видео

экспертное мнение

петре мамрадзе

мультимедиа

эксклюзив sputnik грузия

ника гварамия

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/19/266897978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4915200e62882a289b390623fb7e31b3.jpg

В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения."Этот человек не раз унижал все то, что так ценят на Западе, посредством телеканала, директором которого он являлся", - сказал Мамрадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Гварамия в середине мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев.При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, петре мамрадзе, мультимедиа, эксклюзив sputnik грузия, ника гварамия, оппозиция, видео