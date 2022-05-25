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https://sputnik-georgia.ru/20220525/politolog-gvaramiya-ne-dostoin-podderzhki-zapada-chi-tsennosti-on-ignoriroval-266898194.html
Политолог: Гварамия не достоин поддержки Запада, чьи ценности он игнорировал
Политолог: Гварамия не достоин поддержки Запада, чьи ценности он игнорировал
Западные партнеры вступаются за осужденного медиаменеджера Нику Гварамия, в то время как он сам много раз унижал западные ценности – так прокомментировал... 25.05.2022, Sputnik Грузия
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В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения."Этот человек не раз унижал все то, что так ценят на Западе, посредством телеканала, директором которого он являлся", - сказал Мамрадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Гварамия в середине мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев.При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.
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видео, экспертное мнение, петре мамрадзе, мультимедиа, эксклюзив sputnik грузия, ника гварамия, оппозиция, видео

Политолог: Гварамия не достоин поддержки Запада, чьи ценности он игнорировал

21:17 25.05.2022 (обновлено: 21:34 25.05.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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Западные партнеры вступаются за осужденного медиаменеджера Нику Гварамия, в то время как он сам много раз унижал западные ценности – так прокомментировал политолог Петре Мамрадзе заявления экс-посла США в Грузии Яна Келли и экс-помощника госсекретаря США Дэвида Крамера
В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения.
"Этот человек не раз унижал все то, что так ценят на Западе, посредством телеканала, директором которого он являлся", - сказал Мамрадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Гварамия в середине мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев.
При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.
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