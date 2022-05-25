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Пожар в Кахети – есть жертва

Пожар в Кахети – есть жертва

Огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T12:46+0400

2022-05-25T12:46+0400

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пожар

происшествия

грузия

новости

кахети

лагодехи

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Женщина в возрасте до 70 лет скончалась в результате пожара в Лагодехском районе (Кахети, Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, в одном из домов села Цоднискари огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя. Устройство было установлено в доме. По словам местных жителей, оно было неисправным и взорвалось.На месте происшествия уже находятся эксперт-криминалисты и пожарно-спасательные группы.

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пожар, происшествия, грузия, новости, кахети, лагодехи