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Пожар в Кахети – есть жертва
Пожар в Кахети – есть жертва
Огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T12:46+0400
2022-05-25T12:46+0400
2022-05-25T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Женщина в возрасте до 70 лет скончалась в результате пожара в Лагодехском районе (Кахети, Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, в одном из домов села Цоднискари огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя. Устройство было установлено в доме. По словам местных жителей, оно было неисправным и взорвалось.На месте происшествия уже находятся эксперт-криминалисты и пожарно-спасательные группы.
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media@sputniknews.com
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пожар, происшествия, грузия, новости, кахети, лагодехи
Пожар в Кахети – есть жертва
12:46 25.05.2022 (обновлено: 13:01 25.05.2022)
Огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Женщина в возрасте до 70 лет скончалась в результате пожара в Лагодехском районе (Кахети, Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По распространившейся информации, в одном из домов села Цоднискари огонь, предположительно, вспыхнул из-за газового обогревателя. Устройство было установлено в доме. По словам местных жителей, оно было неисправным и взорвалось.
На месте происшествия уже находятся эксперт-криминалисты и пожарно-спасательные группы.