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Премьер Грузии выразил соболезнования народу США в связи с трагедией в Техасе
Премьер Грузии выразил соболезнования народу США в связи с трагедией в Техасе
Гарибашвили выразил соболезнования США от имени каждого гражданина Грузии 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T13:30+0400
2022-05-25T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в Twitter на трагедию в Техасе и выразил американскому народу соболезнования.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника ликвидировали полицейские."Мы потрясены этой новостью касательно ужасной массовой стрельбы в начальной школе Ювальде в штате Техас. Я выражаю глубокую печаль и сочувствие семьям погибших и пострадавших, от моего имени и имени каждого грузина. Мы стоим рядом с американским народом в это печальное время", - написал Гарибашвили.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
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Премьер Грузии выразил соболезнования народу США в связи с трагедией в Техасе
13:30 25.05.2022 (обновлено: 13:36 25.05.2022)
Гарибашвили выразил соболезнования США от имени каждого гражданина Грузии
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в Twitter на трагедию в Техасе и выразил американскому народу соболезнования.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника ликвидировали полицейские.
"Мы потрясены этой новостью касательно ужасной массовой стрельбы в начальной школе Ювальде в штате Техас. Я выражаю глубокую печаль и сочувствие семьям погибших и пострадавших, от моего имени и имени каждого грузина. Мы стоим рядом с американским народом в это печальное время", - написал Гарибашвили.
Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.
Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.