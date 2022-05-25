https://sputnik-georgia.ru/20220525/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovanie-narodu-ssha-v-svyazi-s-tragediey-v-tekhase--266883209.html

Премьер Грузии выразил соболезнования народу США в связи с трагедией в Техасе

Премьер Грузии выразил соболезнования народу США в связи с трагедией в Техасе

Гарибашвили выразил соболезнования США от имени каждого гражданина Грузии 25.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в Twitter на трагедию в Техасе и выразил американскому народу соболезнования.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника ликвидировали полицейские."Мы потрясены этой новостью касательно ужасной массовой стрельбы в начальной школе Ювальде в штате Техас. Я выражаю глубокую печаль и сочувствие семьям погибших и пострадавших, от моего имени и имени каждого грузина. Мы стоим рядом с американским народом в это печальное время", - написал Гарибашвили.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.

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